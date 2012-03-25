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معارك عنيفة في مأرب تخلّف 17 قتيلًا من الحوثيين

الجيش اليمني استهدف تعزيزات الميليشيا قبل وصولها الجبهة

قتل ما لا يقل عن 17 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ صباح اليوم، أدت إلى تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في المعدات؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفًا مكثّفًا تمكّنت خلاله من تدمير مصادر نيران العدو وتحصيناته.

وأضاف أن المدفعية استهدفت أيضًا تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

الرئيسية/ أخبار العالم

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معارك عنيفة في مأرب تخلّف 17 قتيلًا من الحوثيين
سبق

قتل ما لا يقل عن 17 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ صباح اليوم، أدت إلى تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في المعدات؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفًا مكثّفًا تمكّنت خلاله من تدمير مصادر نيران العدو وتحصيناته.

وأضاف أن المدفعية استهدفت أيضًا تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:50 PM

معارك عنيفة في مأرب تخلّف 17 قتيلًا من الحوثيين

الجيش اليمني استهدف تعزيزات الميليشيا قبل وصولها الجبهة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ما لا يقل عن 17 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ صباح اليوم، أدت إلى تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في المعدات؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفًا مكثّفًا تمكّنت خلاله من تدمير مصادر نيران العدو وتحصيناته.

وأضاف أن المدفعية استهدفت أيضًا تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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