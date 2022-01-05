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وزير الصناعة يبحث مع نظيره الكوري مجالات التعاون المشترك وفرص الاستثمار

استعرض واقع قطاعي "الصناعة والتعدين" بالمملكة والفرص التعدينية

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف اليوم، وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون سونغ ووك، الذي يزور المملكة حاليًا.

واستعرض "الخريِّف" خلال اللقاء واقع قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، مقدمًا نبذة عن نظام الاستثمار التعديني، والفرص التعدينية التي تتمتع بها المملكة، وحجم الثروات فيها، والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الفائدة من هذا القطاع المهم، إذْ تعد المنتجات التعدينية من أكبر صادرات المملكة إلى كوريا.

وبحث الوزيران خلال اللقاء الاستفادة من التجربة الكورية في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإدارتها، ومجالات التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة السفن، إضافة إلى صناعة أجهزة التصوير الطبي، ومجالات مستحضرات التجميل والأزياء، والمنتجات الجلدية.

وقدم "الخريّف" الدعوة للشركات الكورية لزيارة المدن الصناعية في المملكة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدن)، والتعرف على المزايا التي تتمتع بها المدن، لتنمية الصناعة في المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية في العديد من الأنشطة ذات الأولوية.

يُذكر أن قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى كوريا الجنوبية في 2020م وصلت إلى 3.2 مليارات ريال، وتنوعت ما بين الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء والمعادن، فيما بلغ حجم الواردات من كوريا إلى المملكة 14.4 مليار ريال، شملت مجالات متعددة من بينها السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصناعة يبحث مع نظيره الكوري مجالات التعاون المشترك وفرص الاستثمار
سبق

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف اليوم، وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون سونغ ووك، الذي يزور المملكة حاليًا.

واستعرض "الخريِّف" خلال اللقاء واقع قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، مقدمًا نبذة عن نظام الاستثمار التعديني، والفرص التعدينية التي تتمتع بها المملكة، وحجم الثروات فيها، والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الفائدة من هذا القطاع المهم، إذْ تعد المنتجات التعدينية من أكبر صادرات المملكة إلى كوريا.

وبحث الوزيران خلال اللقاء الاستفادة من التجربة الكورية في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإدارتها، ومجالات التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة السفن، إضافة إلى صناعة أجهزة التصوير الطبي، ومجالات مستحضرات التجميل والأزياء، والمنتجات الجلدية.

وقدم "الخريّف" الدعوة للشركات الكورية لزيارة المدن الصناعية في المملكة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدن)، والتعرف على المزايا التي تتمتع بها المدن، لتنمية الصناعة في المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية في العديد من الأنشطة ذات الأولوية.

يُذكر أن قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى كوريا الجنوبية في 2020م وصلت إلى 3.2 مليارات ريال، وتنوعت ما بين الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء والمعادن، فيما بلغ حجم الواردات من كوريا إلى المملكة 14.4 مليار ريال، شملت مجالات متعددة من بينها السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
11:49 PM

وزير الصناعة يبحث مع نظيره الكوري مجالات التعاون المشترك وفرص الاستثمار

استعرض واقع قطاعي "الصناعة والتعدين" بالمملكة والفرص التعدينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف اليوم، وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون سونغ ووك، الذي يزور المملكة حاليًا.

واستعرض "الخريِّف" خلال اللقاء واقع قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، مقدمًا نبذة عن نظام الاستثمار التعديني، والفرص التعدينية التي تتمتع بها المملكة، وحجم الثروات فيها، والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الفائدة من هذا القطاع المهم، إذْ تعد المنتجات التعدينية من أكبر صادرات المملكة إلى كوريا.

وبحث الوزيران خلال اللقاء الاستفادة من التجربة الكورية في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإدارتها، ومجالات التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة السفن، إضافة إلى صناعة أجهزة التصوير الطبي، ومجالات مستحضرات التجميل والأزياء، والمنتجات الجلدية.

وقدم "الخريّف" الدعوة للشركات الكورية لزيارة المدن الصناعية في المملكة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدن)، والتعرف على المزايا التي تتمتع بها المدن، لتنمية الصناعة في المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية في العديد من الأنشطة ذات الأولوية.

يُذكر أن قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى كوريا الجنوبية في 2020م وصلت إلى 3.2 مليارات ريال، وتنوعت ما بين الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء والمعادن، فيما بلغ حجم الواردات من كوريا إلى المملكة 14.4 مليار ريال، شملت مجالات متعددة من بينها السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,261
201,250 سيارة ..

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