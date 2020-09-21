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الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية

قال نادي الهلال في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر" قبل قليل إن الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال مساء اليوم الاثنين، أثبتت إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا (covid-19) ؛ إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جهة أخرى شارك سلمان الفرج بتمارين الهلال، مساء اليوم، إثر تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا
سبق

قال نادي الهلال في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر" قبل قليل إن الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال مساء اليوم الاثنين، أثبتت إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا (covid-19) ؛ إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جهة أخرى شارك سلمان الفرج بتمارين الهلال، مساء اليوم، إثر تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:36 PM

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نادي الهلال في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر" قبل قليل إن الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال مساء اليوم الاثنين، أثبتت إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا (covid-19) ؛ إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جهة أخرى شارك سلمان الفرج بتمارين الهلال، مساء اليوم، إثر تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

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