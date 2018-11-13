مذكرة تفاهم بين السجون والشؤون الإسلامية بنجران لتكثيف العمل الدعوي

سعياً لتطوير الشراكة بين الفرع والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة

قام مدير إدارة السجون بمنطقة نجران المقدم غرمان بن عبدالله العمري، بزيارة لمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، وكان في استقباله المدير العام للفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، وتم بحث أوجه التعاون الثنائي بين فرع الشؤون الإسلامية والإدارة العامة للسجون بمنطقة نجران.

يأتي ذلك سعياً إلى تطوير الشراكة بين الفرع والجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة واستمراراً لسير العمل الدعوي، وتوجيهات مقام الوزارة والمديرية العامة للسجون؛ انطلاقاً من مبادرة "سجوننا مسؤوليتنا جميعًا".

وفي الختام، وقع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران مع مدير سجون نجران مذكرة تفاهم، وتهدف المذكرة إلى تكثيف العمل الدعوي من المحاضرات والكلمات والدورات الأولية الموجهة للنزلاء والعاملين داخل السجن العام.

وذلك يأتي بتوجيهات ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وسأل "العصيمي" الله - في ختام تصريحه- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لإكمال مسيرة البناء والتطور للوطن، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، ورجال أمننا بالداخل.