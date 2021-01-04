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"الرقم الصعب".. قصيدة جديدة لـ"الفيصل" بمناسبة القمة الخليجية

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان ‎#الرقم_الصعب، بمناسبة استضافة المملكة لـ ‎#القمه_الخليجيه_ال41، أشاد فيها بمكانة المملكة ودورها في التضامن وتوحيد الصف بين الدول العربية.
وقال فيها:
الرقم الصعــــــــب
قبلة الإسلام ورياض العـــرب
تجمع الرواد في بلاد العجب
عاشت بحلمٍ وقامت في عمار
لين صارت بالبها عز الطلــب
ما ينافسها بديل ولا مـــثـــــيــل
كل شيٍ عندها موجب سبب
وزنها بالعقل ترجح به كثيــر
ما يقــــوّمهـــــا فــــرح ولا غضـــب
تزيّنت بضيوف سلمان الفعــل
اللي إذا قال افعلوا قلنا وجب
وصارت بداوتنا مصانع وابتكار
والحاسب الآلي مع طفل لعـب
من يقول ان العرب متخلفين
وبلادنا تروّض الرقم الصعــــب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرقم الصعب".. قصيدة جديدة لـ"الفيصل" بمناسبة القمة الخليجية
سبق

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان ‎#الرقم_الصعب، بمناسبة استضافة المملكة لـ ‎#القمه_الخليجيه_ال41، أشاد فيها بمكانة المملكة ودورها في التضامن وتوحيد الصف بين الدول العربية.
وقال فيها:
الرقم الصعــــــــب
قبلة الإسلام ورياض العـــرب
تجمع الرواد في بلاد العجب
عاشت بحلمٍ وقامت في عمار
لين صارت بالبها عز الطلــب
ما ينافسها بديل ولا مـــثـــــيــل
كل شيٍ عندها موجب سبب
وزنها بالعقل ترجح به كثيــر
ما يقــــوّمهـــــا فــــرح ولا غضـــب
تزيّنت بضيوف سلمان الفعــل
اللي إذا قال افعلوا قلنا وجب
وصارت بداوتنا مصانع وابتكار
والحاسب الآلي مع طفل لعـب
من يقول ان العرب متخلفين
وبلادنا تروّض الرقم الصعــــب

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:36 PM
اخر تعديل
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
11:40 PM

"الرقم الصعب".. قصيدة جديدة لـ"الفيصل" بمناسبة القمة الخليجية

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
1
4,908

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان ‎#الرقم_الصعب، بمناسبة استضافة المملكة لـ ‎#القمه_الخليجيه_ال41، أشاد فيها بمكانة المملكة ودورها في التضامن وتوحيد الصف بين الدول العربية.
وقال فيها:
الرقم الصعــــــــب
قبلة الإسلام ورياض العـــرب
تجمع الرواد في بلاد العجب
عاشت بحلمٍ وقامت في عمار
لين صارت بالبها عز الطلــب
ما ينافسها بديل ولا مـــثـــــيــل
كل شيٍ عندها موجب سبب
وزنها بالعقل ترجح به كثيــر
ما يقــــوّمهـــــا فــــرح ولا غضـــب
تزيّنت بضيوف سلمان الفعــل
اللي إذا قال افعلوا قلنا وجب
وصارت بداوتنا مصانع وابتكار
والحاسب الآلي مع طفل لعـب
من يقول ان العرب متخلفين
وبلادنا تروّض الرقم الصعــــب

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