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"فيفا" يقرّر اختبار تقنية "الأطراف" في كشف التسلل بكأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نيته اختبار تقنية ذكية جديدة تدعى "الأطراف"؛ لكشف التسلل في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ومن المقرر أن تختبر تلك المنظومة الذكية الجديدة وفعاليتها في اكتشاف أخطاء التسلل بصورة دقيقة أفضل من تقنية الفيديو أو الحكم المساعد الشهيرة "فار".

ومن المفترض أن تمنع تلك التقنية من خرق قاعدة التسلل، بصورة أكثر دقة من تقنية الفار.

وتستخدم تلك التقنية من 10 إلى 12 كاميرا في الملعب لتتبع الأطراف لحساب خط التسلل بدقة بالغة لحظة لعب الكرة تقريباً، وتنبيه الحكم لها بصورة فورية ومباشرة.

وقال يوهانس هولزمولر، مدير تكنولوجيا كرة القدم والابتكار في "فيفا": "مشغل إعادة التشغيل سيكون لديه الفرصة من خلال التقنية الجديدة لإظهار التسلل على الفور؛ ما سيساعد على استمرار اللعب بسلاسة أكبر".

وقال بييرلويجي كولينا، كبير مسؤولي التحكيم في "فيفا": "التكنولوجيا مهمة ومفيدة للغاية في كل من التحضير لما قبل المباراة وعملية صنع القرار خلال المباريات".

وأتبع بقوله "في حادث تسلل، يتم اتخاذ القرار بعد تحليل ليس فقط مركز اللاعبين ولكن أيضاً مشاركتهم في هذه الخطوة، ويمكن للتكنولوجيا -اليوم أو غداً- رسم خط، ولكن تقييم التدخل في اللعب أو مع الخصم يظل في يد الحكم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فيفا" يقرّر اختبار تقنية "الأطراف" في كشف التسلل بكأس العرب
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نيته اختبار تقنية ذكية جديدة تدعى "الأطراف"؛ لكشف التسلل في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ومن المقرر أن تختبر تلك المنظومة الذكية الجديدة وفعاليتها في اكتشاف أخطاء التسلل بصورة دقيقة أفضل من تقنية الفيديو أو الحكم المساعد الشهيرة "فار".

ومن المفترض أن تمنع تلك التقنية من خرق قاعدة التسلل، بصورة أكثر دقة من تقنية الفار.

وتستخدم تلك التقنية من 10 إلى 12 كاميرا في الملعب لتتبع الأطراف لحساب خط التسلل بدقة بالغة لحظة لعب الكرة تقريباً، وتنبيه الحكم لها بصورة فورية ومباشرة.

وقال يوهانس هولزمولر، مدير تكنولوجيا كرة القدم والابتكار في "فيفا": "مشغل إعادة التشغيل سيكون لديه الفرصة من خلال التقنية الجديدة لإظهار التسلل على الفور؛ ما سيساعد على استمرار اللعب بسلاسة أكبر".

وقال بييرلويجي كولينا، كبير مسؤولي التحكيم في "فيفا": "التكنولوجيا مهمة ومفيدة للغاية في كل من التحضير لما قبل المباراة وعملية صنع القرار خلال المباريات".

وأتبع بقوله "في حادث تسلل، يتم اتخاذ القرار بعد تحليل ليس فقط مركز اللاعبين ولكن أيضاً مشاركتهم في هذه الخطوة، ويمكن للتكنولوجيا -اليوم أو غداً- رسم خط، ولكن تقييم التدخل في اللعب أو مع الخصم يظل في يد الحكم".

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
10:24 AM

"فيفا" يقرّر اختبار تقنية "الأطراف" في كشف التسلل بكأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نيته اختبار تقنية ذكية جديدة تدعى "الأطراف"؛ لكشف التسلل في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ومن المقرر أن تختبر تلك المنظومة الذكية الجديدة وفعاليتها في اكتشاف أخطاء التسلل بصورة دقيقة أفضل من تقنية الفيديو أو الحكم المساعد الشهيرة "فار".

ومن المفترض أن تمنع تلك التقنية من خرق قاعدة التسلل، بصورة أكثر دقة من تقنية الفار.

وتستخدم تلك التقنية من 10 إلى 12 كاميرا في الملعب لتتبع الأطراف لحساب خط التسلل بدقة بالغة لحظة لعب الكرة تقريباً، وتنبيه الحكم لها بصورة فورية ومباشرة.

وقال يوهانس هولزمولر، مدير تكنولوجيا كرة القدم والابتكار في "فيفا": "مشغل إعادة التشغيل سيكون لديه الفرصة من خلال التقنية الجديدة لإظهار التسلل على الفور؛ ما سيساعد على استمرار اللعب بسلاسة أكبر".

وقال بييرلويجي كولينا، كبير مسؤولي التحكيم في "فيفا": "التكنولوجيا مهمة ومفيدة للغاية في كل من التحضير لما قبل المباراة وعملية صنع القرار خلال المباريات".

وأتبع بقوله "في حادث تسلل، يتم اتخاذ القرار بعد تحليل ليس فقط مركز اللاعبين ولكن أيضاً مشاركتهم في هذه الخطوة، ويمكن للتكنولوجيا -اليوم أو غداً- رسم خط، ولكن تقييم التدخل في اللعب أو مع الخصم يظل في يد الحكم".

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