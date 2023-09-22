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بالفيديو.. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات دقيقة وتدمر مركز عمليات للحوثي

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" لحظة استهداف قوات التحالف لمركز عمليات تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في بمحافظة صعدة.

وبيّن المقطع دقة ضربة قوات التحالف في استهداف عناصر حوثية في كهوف ومخابئ صناعية بالجبال، في كتاف في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تشهد انهيارات كبيرة في صفوفها، كما تتقدم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل ملحوظ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات دقيقة وتدمر مركز عمليات للحوثي
سبق

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" لحظة استهداف قوات التحالف لمركز عمليات تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في بمحافظة صعدة.

وبيّن المقطع دقة ضربة قوات التحالف في استهداف عناصر حوثية في كهوف ومخابئ صناعية بالجبال، في كتاف في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تشهد انهيارات كبيرة في صفوفها، كما تتقدم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل ملحوظ.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
07:20 PM

بالفيديو.. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات دقيقة وتدمر مركز عمليات للحوثي

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
6,343

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" لحظة استهداف قوات التحالف لمركز عمليات تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في بمحافظة صعدة.

وبيّن المقطع دقة ضربة قوات التحالف في استهداف عناصر حوثية في كهوف ومخابئ صناعية بالجبال، في كتاف في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تشهد انهيارات كبيرة في صفوفها، كما تتقدم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل ملحوظ.

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