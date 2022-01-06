السلطات السودانية تستبق احتجاجات الخرطوم بقطع خدمات الإنترنت وغلق الجسور

المتظاهرون يهدفون إلى الوصول للقصر الرئاسي

قطعت السلطات العسكرية خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في السودان، اليوم (الخميس)، قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المزمعة ضد سيطرة الجيش على البلاد.

وأُغلقت السلطات بعض الجسور الواصلة بين الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان قبيل المظاهرات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وذكر متظاهرون أنهم سيحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، ساعين لإبقاء الضغط على الجيش الذي أوقف، في انقلاب عسكري في أكتوبر الماضي، اقتسام السلطة، الذي جرى التفاوض عليه بعد الإطاحة بحكم عمر البشير في عام 2019.