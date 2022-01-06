النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السلطات السودانية تستبق احتجاجات الخرطوم بقطع خدمات الإنترنت وغلق الجسور

المتظاهرون يهدفون إلى الوصول للقصر الرئاسي

قطعت السلطات العسكرية خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في السودان، اليوم (الخميس)، قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المزمعة ضد سيطرة الجيش على البلاد.

وأُغلقت السلطات بعض الجسور الواصلة بين الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان قبيل المظاهرات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وذكر متظاهرون أنهم سيحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، ساعين لإبقاء الضغط على الجيش الذي أوقف، في انقلاب عسكري في أكتوبر الماضي، اقتسام السلطة، الذي جرى التفاوض عليه بعد الإطاحة بحكم عمر البشير في عام 2019.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السلطات السودانية تستبق احتجاجات الخرطوم بقطع خدمات الإنترنت وغلق الجسور
سبق

قطعت السلطات العسكرية خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في السودان، اليوم (الخميس)، قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المزمعة ضد سيطرة الجيش على البلاد.

وأُغلقت السلطات بعض الجسور الواصلة بين الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان قبيل المظاهرات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وذكر متظاهرون أنهم سيحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، ساعين لإبقاء الضغط على الجيش الذي أوقف، في انقلاب عسكري في أكتوبر الماضي، اقتسام السلطة، الذي جرى التفاوض عليه بعد الإطاحة بحكم عمر البشير في عام 2019.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
04:29 PM

السلطات السودانية تستبق احتجاجات الخرطوم بقطع خدمات الإنترنت وغلق الجسور

المتظاهرون يهدفون إلى الوصول للقصر الرئاسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
637

قطعت السلطات العسكرية خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في السودان، اليوم (الخميس)، قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المزمعة ضد سيطرة الجيش على البلاد.

وأُغلقت السلطات بعض الجسور الواصلة بين الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان قبيل المظاهرات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وذكر متظاهرون أنهم سيحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، ساعين لإبقاء الضغط على الجيش الذي أوقف، في انقلاب عسكري في أكتوبر الماضي، اقتسام السلطة، الذي جرى التفاوض عليه بعد الإطاحة بحكم عمر البشير في عام 2019.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,289
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,615

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة