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نائب أمير حائل يستنهض أبناء المنطقة لتعزيز السياحة بها

خلال توقيع اتفاقية "برنامج حاضنة" مع مبادرة "ركيزة"

استنهض نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس التنمية السياحية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة، فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، روّاد ورائدات الأعمال والمؤسسات والشركات الناشئة بالمنطقة، من أجل المساهمة في بناء سياحة منطقة حائل، وذلك بعد توقيعه أمس، اتفاقية إنشاء "برنامج حاضنة حائل للسياحة" بالتعاون مع مبادرة "ركيزة" بإشراف مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وأكّد الأمير" فيصل"؛ أهمية هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف التنموية، ستسهم في تعزيز الخدمات السياحية وتطويرها، والشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ستمكّن المشاريع الناشئة بالمنطقة من الانطلاق نحو أداء أرقى وأفضل.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم ورش عمل لتوليد الأفكار لمدة يومين وبرنامج احتضان لمدة خمسة أسابيع.

حضر توقيع الاتفاقية مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ وممثل مبادرة "ركيزة" الدكتور علي السبهان؛ ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس زياد المصيول؛ ورئيس مجلس إدارة شركة "سكواد بارتنرز" الشركة المنفّذة الدكتور محمد بن سلمان الركيّان؛ والمدير التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد؛ ورئيس شركة مياه "آبار" عوّاد الرضيمان؛ وعدد من المسؤولين.

نائب أمير حائل حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير حائل يستنهض أبناء المنطقة لتعزيز السياحة بها
سبق

استنهض نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس التنمية السياحية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة، فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، روّاد ورائدات الأعمال والمؤسسات والشركات الناشئة بالمنطقة، من أجل المساهمة في بناء سياحة منطقة حائل، وذلك بعد توقيعه أمس، اتفاقية إنشاء "برنامج حاضنة حائل للسياحة" بالتعاون مع مبادرة "ركيزة" بإشراف مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وأكّد الأمير" فيصل"؛ أهمية هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف التنموية، ستسهم في تعزيز الخدمات السياحية وتطويرها، والشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ستمكّن المشاريع الناشئة بالمنطقة من الانطلاق نحو أداء أرقى وأفضل.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم ورش عمل لتوليد الأفكار لمدة يومين وبرنامج احتضان لمدة خمسة أسابيع.

حضر توقيع الاتفاقية مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ وممثل مبادرة "ركيزة" الدكتور علي السبهان؛ ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس زياد المصيول؛ ورئيس مجلس إدارة شركة "سكواد بارتنرز" الشركة المنفّذة الدكتور محمد بن سلمان الركيّان؛ والمدير التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد؛ ورئيس شركة مياه "آبار" عوّاد الرضيمان؛ وعدد من المسؤولين.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
01:58 PM

نائب أمير حائل يستنهض أبناء المنطقة لتعزيز السياحة بها

خلال توقيع اتفاقية "برنامج حاضنة" مع مبادرة "ركيزة"

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خالد السليمي - حائل
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استنهض نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس التنمية السياحية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة، فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، روّاد ورائدات الأعمال والمؤسسات والشركات الناشئة بالمنطقة، من أجل المساهمة في بناء سياحة منطقة حائل، وذلك بعد توقيعه أمس، اتفاقية إنشاء "برنامج حاضنة حائل للسياحة" بالتعاون مع مبادرة "ركيزة" بإشراف مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وأكّد الأمير" فيصل"؛ أهمية هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف التنموية، ستسهم في تعزيز الخدمات السياحية وتطويرها، والشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ستمكّن المشاريع الناشئة بالمنطقة من الانطلاق نحو أداء أرقى وأفضل.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم ورش عمل لتوليد الأفكار لمدة يومين وبرنامج احتضان لمدة خمسة أسابيع.

حضر توقيع الاتفاقية مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ وممثل مبادرة "ركيزة" الدكتور علي السبهان؛ ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس زياد المصيول؛ ورئيس مجلس إدارة شركة "سكواد بارتنرز" الشركة المنفّذة الدكتور محمد بن سلمان الركيّان؛ والمدير التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد؛ ورئيس شركة مياه "آبار" عوّاد الرضيمان؛ وعدد من المسؤولين.

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