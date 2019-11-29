بالفيديو .. "ثمامة خميس حرب" رئة تهامة بأجوائها الربيعية

اكتست أراضيها بالأخضر.. ويفضِّلها هواة "التطعيس"

يحرص المتنزهون هذه الأيام على زيارة منطقة "الثمامة" بمركز خميس حرب شرقي القنفذة؛ وذلك لاعتدال أجوائها، واكتساء أراضيها الذهبية باللون الأخضر الربيعي.

وتعد منطقة "الثمامة" بخميس حرب من أكثر المواقع جذبًا للزوار القادمين من المحافظات المجاورة.

ووثَّقت "سبق" مقطع فيديو لهطول أمطار متوسطة عصر اليوم الجمعة على منطقة الثمامة البرية بخميس حرب، إلى جانب تجمُّع العديد من هواة "التطعيس" لممارسة هوايتهم المفضلة.