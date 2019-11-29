النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. "ثمامة خميس حرب" رئة تهامة بأجوائها الربيعية

اكتست أراضيها بالأخضر.. ويفضِّلها هواة "التطعيس"

يحرص المتنزهون هذه الأيام على زيارة منطقة "الثمامة" بمركز خميس حرب شرقي القنفذة؛ وذلك لاعتدال أجوائها، واكتساء أراضيها الذهبية باللون الأخضر الربيعي.

وتعد منطقة "الثمامة" بخميس حرب من أكثر المواقع جذبًا للزوار القادمين من المحافظات المجاورة.

ووثَّقت "سبق" مقطع فيديو لهطول أمطار متوسطة عصر اليوم الجمعة على منطقة الثمامة البرية بخميس حرب، إلى جانب تجمُّع العديد من هواة "التطعيس" لممارسة هوايتهم المفضلة.

خميس حرب أجواء الربيع حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. "ثمامة خميس حرب" رئة تهامة بأجوائها الربيعية
سبق

يحرص المتنزهون هذه الأيام على زيارة منطقة "الثمامة" بمركز خميس حرب شرقي القنفذة؛ وذلك لاعتدال أجوائها، واكتساء أراضيها الذهبية باللون الأخضر الربيعي.

وتعد منطقة "الثمامة" بخميس حرب من أكثر المواقع جذبًا للزوار القادمين من المحافظات المجاورة.

ووثَّقت "سبق" مقطع فيديو لهطول أمطار متوسطة عصر اليوم الجمعة على منطقة الثمامة البرية بخميس حرب، إلى جانب تجمُّع العديد من هواة "التطعيس" لممارسة هوايتهم المفضلة.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
11:55 PM

بالفيديو .. "ثمامة خميس حرب" رئة تهامة بأجوائها الربيعية

اكتست أراضيها بالأخضر.. ويفضِّلها هواة "التطعيس"

A A A
سويد الحارثي - مكة المكرمة
1
3,871

يحرص المتنزهون هذه الأيام على زيارة منطقة "الثمامة" بمركز خميس حرب شرقي القنفذة؛ وذلك لاعتدال أجوائها، واكتساء أراضيها الذهبية باللون الأخضر الربيعي.

وتعد منطقة "الثمامة" بخميس حرب من أكثر المواقع جذبًا للزوار القادمين من المحافظات المجاورة.

ووثَّقت "سبق" مقطع فيديو لهطول أمطار متوسطة عصر اليوم الجمعة على منطقة الثمامة البرية بخميس حرب، إلى جانب تجمُّع العديد من هواة "التطعيس" لممارسة هوايتهم المفضلة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,261
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,728
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,104
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,449

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة