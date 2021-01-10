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نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

يوم الاثنين 5 جمادى الآخرة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم الاثنين 5/ 6/ 1442هـ الموافق 18/1/ 2021م، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة.
ويأتي حفل تكريم 27 منشأة وطنية تقديراً لنماذج سعودية حققت متطلبات ومعايير الجودة وفق النموذج الوطني للتميز المؤسسي المعتمد في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
وفازت بالجائزة في دورتها الخامسة 11 جهة حكومية و14 منشأة خاصة، ومنشأتان خيريتان.
ويقام على هامش حفل تكريم المنشآت الفائزة، الملتقى الخامس الافتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، يومي 19 - 20 يناير الحالي.
ويشهد الملتقى عدداً من الجلسات العلمية التي تستعرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الجائزة، لنشر ممارسات التميز المؤسسي بين المنشآت الوطنية من خلال استعراض التجارب الرائدة إقليمياً ومحلياً، لتكون مصدر إلهام وتحفيز المنشآت الوطنية.
يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي الجائزة الوطنية للتميز على مستوى المملكة، وتستهدف الارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
سبق

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم الاثنين 5/ 6/ 1442هـ الموافق 18/1/ 2021م، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة.
ويأتي حفل تكريم 27 منشأة وطنية تقديراً لنماذج سعودية حققت متطلبات ومعايير الجودة وفق النموذج الوطني للتميز المؤسسي المعتمد في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
وفازت بالجائزة في دورتها الخامسة 11 جهة حكومية و14 منشأة خاصة، ومنشأتان خيريتان.
ويقام على هامش حفل تكريم المنشآت الفائزة، الملتقى الخامس الافتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، يومي 19 - 20 يناير الحالي.
ويشهد الملتقى عدداً من الجلسات العلمية التي تستعرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الجائزة، لنشر ممارسات التميز المؤسسي بين المنشآت الوطنية من خلال استعراض التجارب الرائدة إقليمياً ومحلياً، لتكون مصدر إلهام وتحفيز المنشآت الوطنية.
يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي الجائزة الوطنية للتميز على مستوى المملكة، وتستهدف الارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
05:01 PM
اخر تعديل
10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
06:16 PM

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

يوم الاثنين 5 جمادى الآخرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم الاثنين 5/ 6/ 1442هـ الموافق 18/1/ 2021م، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة.
ويأتي حفل تكريم 27 منشأة وطنية تقديراً لنماذج سعودية حققت متطلبات ومعايير الجودة وفق النموذج الوطني للتميز المؤسسي المعتمد في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
وفازت بالجائزة في دورتها الخامسة 11 جهة حكومية و14 منشأة خاصة، ومنشأتان خيريتان.
ويقام على هامش حفل تكريم المنشآت الفائزة، الملتقى الخامس الافتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، يومي 19 - 20 يناير الحالي.
ويشهد الملتقى عدداً من الجلسات العلمية التي تستعرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الجائزة، لنشر ممارسات التميز المؤسسي بين المنشآت الوطنية من خلال استعراض التجارب الرائدة إقليمياً ومحلياً، لتكون مصدر إلهام وتحفيز المنشآت الوطنية.
يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي الجائزة الوطنية للتميز على مستوى المملكة، وتستهدف الارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة.

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