أعلنت وزارة "التجارة" عن #استدعاء 110 مركبات مازدا "CX-9"سنة الصنع 2019 ، وذلك لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار المركبة وثباتها على الطريق مما يزيد من خطر وقوع حادث. وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجانًا.

"التجارة" تستدعي 110 مركبات مازدا "CX-9" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-09 أعلنت وزارة "التجارة" عن #استدعاء 110 مركبات مازدا "CX-9"سنة الصنع 2019 ، وذلك لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار المركبة وثباتها على الطريق مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجانًا.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 02:33 PM

"التجارة" تستدعي 110 مركبات مازدا "CX-9" لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى حوادث





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أعلنت وزارة "التجارة" عن #استدعاء 110 مركبات مازدا "CX-9"سنة الصنع 2019 ، وذلك لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار المركبة وثباتها على الطريق مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجانًا.