النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تستدعي 110 مركبات مازدا "CX-9"

لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى حوادث

أعلنت وزارة "التجارة" عن #استدعاء 110 مركبات مازدا "CX-9"سنة الصنع 2019 ، وذلك لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار المركبة وثباتها على الطريق مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجانًا.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"التجارة" تستدعي 110 مركبات مازدا "CX-9"
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" عن #استدعاء 110 مركبات مازدا "CX-9"سنة الصنع 2019 ، وذلك لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار المركبة وثباتها على الطريق مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجانًا.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
02:33 PM

"التجارة" تستدعي 110 مركبات مازدا "CX-9"

لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى حوادث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,426

أعلنت وزارة "التجارة" عن #استدعاء 110 مركبات مازدا "CX-9"سنة الصنع 2019 ، وذلك لخلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار المركبة وثباتها على الطريق مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجانًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,881
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,045
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,373
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,800

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة