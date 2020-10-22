النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة: إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية فنحن عُرضة لموجة ثانية من "كورونا"

أكد أن المملكة- بدعم قيادتنا الرشيدة- تعد من أفضل الدول في التعامل مع الجائحة

جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التشديد على أهمية وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تشهدها كثير من الدول بعودة ارتفاع الإصابات والحالات فيها.

وحذر في هذا الصدد قائلاً: "رأينا تصاعد الحالات في معظم دول العالم ونحن عرضة للموقف نفسه في حال لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية".

جاء ذلك في تصريح لقناة الإخبارية على هامش رعايته افتتاح عددٍ من المشروعات الصحية في أحد رفيدة.

وأكد وزير الصحة أن المملكة بدعم قيادتنا الرشيدة تعد من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا ورأينا - ولله الحمد - في الفترة الماضية استقرار في الحالات وانخفاض في حالات العناية المركزة.

واستدرك الربيعة: لكن يجب أن نشدد على تطبيق الاحترازات فنحن رأينا تصاعد الحالات في كثير من دول العالم وعودة موجة ثانية في هذه الدول ونحن - لا قدر الله - عرضة أن تكون في هذا الموقف نفسه اذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي لذا أوصي الجميع بتطبيق الاحترازات، وكما نقول دائمًا نحن في مركب واحد إذا عملنا معًا أنقذنا الجميع من هذا الوباء وإذا قصّر بعضهم فهو يؤثر على البقية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة: إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية فنحن عُرضة لموجة ثانية من "كورونا"
سبق

جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التشديد على أهمية وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تشهدها كثير من الدول بعودة ارتفاع الإصابات والحالات فيها.

وحذر في هذا الصدد قائلاً: "رأينا تصاعد الحالات في معظم دول العالم ونحن عرضة للموقف نفسه في حال لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية".

جاء ذلك في تصريح لقناة الإخبارية على هامش رعايته افتتاح عددٍ من المشروعات الصحية في أحد رفيدة.

وأكد وزير الصحة أن المملكة بدعم قيادتنا الرشيدة تعد من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا ورأينا - ولله الحمد - في الفترة الماضية استقرار في الحالات وانخفاض في حالات العناية المركزة.

واستدرك الربيعة: لكن يجب أن نشدد على تطبيق الاحترازات فنحن رأينا تصاعد الحالات في كثير من دول العالم وعودة موجة ثانية في هذه الدول ونحن - لا قدر الله - عرضة أن تكون في هذا الموقف نفسه اذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي لذا أوصي الجميع بتطبيق الاحترازات، وكما نقول دائمًا نحن في مركب واحد إذا عملنا معًا أنقذنا الجميع من هذا الوباء وإذا قصّر بعضهم فهو يؤثر على البقية.


22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
02:05 AM

وزير الصحة: إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية فنحن عُرضة لموجة ثانية من "كورونا"

أكد أن المملكة- بدعم قيادتنا الرشيدة- تعد من أفضل الدول في التعامل مع الجائحة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
3,947

جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التشديد على أهمية وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تشهدها كثير من الدول بعودة ارتفاع الإصابات والحالات فيها.

وحذر في هذا الصدد قائلاً: "رأينا تصاعد الحالات في معظم دول العالم ونحن عرضة للموقف نفسه في حال لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية".

جاء ذلك في تصريح لقناة الإخبارية على هامش رعايته افتتاح عددٍ من المشروعات الصحية في أحد رفيدة.

وأكد وزير الصحة أن المملكة بدعم قيادتنا الرشيدة تعد من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا ورأينا - ولله الحمد - في الفترة الماضية استقرار في الحالات وانخفاض في حالات العناية المركزة.

واستدرك الربيعة: لكن يجب أن نشدد على تطبيق الاحترازات فنحن رأينا تصاعد الحالات في كثير من دول العالم وعودة موجة ثانية في هذه الدول ونحن - لا قدر الله - عرضة أن تكون في هذا الموقف نفسه اذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي لذا أوصي الجميع بتطبيق الاحترازات، وكما نقول دائمًا نحن في مركب واحد إذا عملنا معًا أنقذنا الجميع من هذا الوباء وإذا قصّر بعضهم فهو يؤثر على البقية.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,126
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,272
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,585

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة