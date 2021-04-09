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مدير "الشؤون الاسلامية" بالمدينة يتفقد محافظة العيص

للوقوف على احتياجات المساجد والدعوة والإرشاد

يواصل الشيخ وجب بن على العتيبي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة جولاته التفقدية على الفروع والمحافظات بالمنطقة؛ للوقوف عن كثب على احتياجات المساجد والدعوة والإرشاد في كل منطقة ومحافظة.

وتجول في محافظة العيص حيث التقى مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عبدالرحمن بن عتيق الميلبي، واستعرض الشيخ وجب العتيبي سير العمل والمشروعات في المحافظة فيما يخص بيوت الله، وجميع احتياجاتها من إنشاء من هدم وإعادة إنشاء وصيانة ونظافة، وتعيين الأئمة والمؤذنين والخطباء.

كما التقى بموظفي الإدارة من مراقبين وإداريين والاستماع الى ملاحظاتهم عن مساجد المنطقة والدعوة والإرشاد، وشاهد عرضاً مرئياً عن جهود الإدارة والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، كذلك أطلع على مشروعات المحافظة والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية فيما يخص المساجد والمجال الدعوي ثم تجول داخل مبنى العيص.

وخلال جولته التقى محافظ العيص المكلف نواف العروي، وشكره على تعاونه وجهوده المباركة مع الفرع وتسهيل كل ما يلزم فيما يخص المساجد والدعوة والإرشاد، حيث أن المحافظة تحتوي على الكثير من المساجد وكافة المجالات الدعوية.

وتجول مدير عام الفرع في الجامع الكبير في محافظة العيص، للوقوف على احتياجات الجامع بعد ذلك توجهه لتفقد بعض مساجد المحافظة وفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، ممثلا في إدارة مساجد محافظة العيص الذي لم يألو جهداً في تقديم كل ما من شانه خدمة بيوت الله للعناية بالمساجد وتهيئتها بما تحتاجه من خدمات في جميع المجالات وبما يليق بقدسيتها.

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مدير "الشؤون الاسلامية" بالمدينة يتفقد محافظة العيص
سبق

يواصل الشيخ وجب بن على العتيبي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة جولاته التفقدية على الفروع والمحافظات بالمنطقة؛ للوقوف عن كثب على احتياجات المساجد والدعوة والإرشاد في كل منطقة ومحافظة.

وتجول في محافظة العيص حيث التقى مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عبدالرحمن بن عتيق الميلبي، واستعرض الشيخ وجب العتيبي سير العمل والمشروعات في المحافظة فيما يخص بيوت الله، وجميع احتياجاتها من إنشاء من هدم وإعادة إنشاء وصيانة ونظافة، وتعيين الأئمة والمؤذنين والخطباء.

كما التقى بموظفي الإدارة من مراقبين وإداريين والاستماع الى ملاحظاتهم عن مساجد المنطقة والدعوة والإرشاد، وشاهد عرضاً مرئياً عن جهود الإدارة والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، كذلك أطلع على مشروعات المحافظة والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية فيما يخص المساجد والمجال الدعوي ثم تجول داخل مبنى العيص.

وخلال جولته التقى محافظ العيص المكلف نواف العروي، وشكره على تعاونه وجهوده المباركة مع الفرع وتسهيل كل ما يلزم فيما يخص المساجد والدعوة والإرشاد، حيث أن المحافظة تحتوي على الكثير من المساجد وكافة المجالات الدعوية.

وتجول مدير عام الفرع في الجامع الكبير في محافظة العيص، للوقوف على احتياجات الجامع بعد ذلك توجهه لتفقد بعض مساجد المحافظة وفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، ممثلا في إدارة مساجد محافظة العيص الذي لم يألو جهداً في تقديم كل ما من شانه خدمة بيوت الله للعناية بالمساجد وتهيئتها بما تحتاجه من خدمات في جميع المجالات وبما يليق بقدسيتها.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
07:16 PM

مدير "الشؤون الاسلامية" بالمدينة يتفقد محافظة العيص

للوقوف على احتياجات المساجد والدعوة والإرشاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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يواصل الشيخ وجب بن على العتيبي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة جولاته التفقدية على الفروع والمحافظات بالمنطقة؛ للوقوف عن كثب على احتياجات المساجد والدعوة والإرشاد في كل منطقة ومحافظة.

وتجول في محافظة العيص حيث التقى مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عبدالرحمن بن عتيق الميلبي، واستعرض الشيخ وجب العتيبي سير العمل والمشروعات في المحافظة فيما يخص بيوت الله، وجميع احتياجاتها من إنشاء من هدم وإعادة إنشاء وصيانة ونظافة، وتعيين الأئمة والمؤذنين والخطباء.

كما التقى بموظفي الإدارة من مراقبين وإداريين والاستماع الى ملاحظاتهم عن مساجد المنطقة والدعوة والإرشاد، وشاهد عرضاً مرئياً عن جهود الإدارة والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، كذلك أطلع على مشروعات المحافظة والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية فيما يخص المساجد والمجال الدعوي ثم تجول داخل مبنى العيص.

وخلال جولته التقى محافظ العيص المكلف نواف العروي، وشكره على تعاونه وجهوده المباركة مع الفرع وتسهيل كل ما يلزم فيما يخص المساجد والدعوة والإرشاد، حيث أن المحافظة تحتوي على الكثير من المساجد وكافة المجالات الدعوية.

وتجول مدير عام الفرع في الجامع الكبير في محافظة العيص، للوقوف على احتياجات الجامع بعد ذلك توجهه لتفقد بعض مساجد المحافظة وفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، ممثلا في إدارة مساجد محافظة العيص الذي لم يألو جهداً في تقديم كل ما من شانه خدمة بيوت الله للعناية بالمساجد وتهيئتها بما تحتاجه من خدمات في جميع المجالات وبما يليق بقدسيتها.

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