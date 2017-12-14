"ثورة نانونية".. فريق سعودي-أمريكي يطور تقنيات بالـ5G والاتصالات

مشروع تعمل عليه مدينة المؤسس للعلوم و"كاربونكس".. وحدات إلكترونية

نجح فريق علمي مشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة "كاربونكس" المتخصصة في الإلكترونيات الأمريكية، في تطوير نوع جديد من الوحدات الإلكترونية المصنّعة من أنابيب الكربون النانوية التي تحقّق سرعات عالية تفوق 100 جيجا هرتز في تطبيقات التردد اللاسلكي.

وتتميّز التقنية المطورة بالأداء العالي والكفاءة مقارنة بالتقنيات الموجودة حاليًّا؛ مما يمكّنها من إحداث ثورة في تقنية رقائق التردّد اللاسلكي في الاتصالات، وإنترنت الأشياء، والجيل القادم من الأجهزة المتنقّلة وتقنيات اتصالات الجيل الخامس (5G).

وسيحدث المشروع البحثي الذي نشرته مجلة "نيتشر" العالمية، تغيرًا في صناعة الوحدات الإلكترونية المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية، خاصة أن هذه التقنية من الممكن إنتاجها بكميات صناعية.

وتعد شركة "كاربونيكس" التي تأسست في 2012م، وتتّخذ من كاليفورنيا مقرًّا لها، إحدى مخرجات مركز التميز المشترك بين المدينة وجامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس وجامعة جنوب كاليفورنيا، والذي يهدف إلى نقل وتوطين التقنيات المتقدمة والإستراتيجية للمملكة.

