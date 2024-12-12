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لجنة الانضباط توقف دي سوزا وسانتوس وعمر هوساوي

قررت تغريم أندية الباطن وأحد والاتفاق

أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم اليوم عدة قرارات تضمن إيقاف لاعب فريق نادي الأهلي ليوناردو دي سوزا (مباراتين) وإلزامه بدفع غرامة (20,000 ريال) وإيقاف لاعب فريق نادي الفتح بيدرو جواو سانتوس (مباراة واحدة) وإلزامه بدفع غرامة (10,000 ريال و إيقاف لاعب فريق نادي النصر عمر هوساوي (مباراتين) وإلزامه بدفع غرامة (20,000 ريال).

وقررت اللجنة إلزام نادي الباطن بدفع غرامة (10,000 ريال)، نظير قيام الجماهير برمي (علبة مياه واحدة) تجاه الحكام، أمام النصر وإلزام نادي أحد بدفع غرامة (10,000 ريال) لتأخر لاعبي الفريق في النزول للملعب، أمام الأهلي وإلزام نادي الاتفاق بدفع غرامة (10,000 ريال) للتأخر في تسليم قائمة أسماء اللاعبين والجهازين الفني والإداري عن الوقت المحدد، أمام التعاون.

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لجنة الانضباط توقف دي سوزا وسانتوس وعمر هوساوي
سبق

أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم اليوم عدة قرارات تضمن إيقاف لاعب فريق نادي الأهلي ليوناردو دي سوزا (مباراتين) وإلزامه بدفع غرامة (20,000 ريال) وإيقاف لاعب فريق نادي الفتح بيدرو جواو سانتوس (مباراة واحدة) وإلزامه بدفع غرامة (10,000 ريال و إيقاف لاعب فريق نادي النصر عمر هوساوي (مباراتين) وإلزامه بدفع غرامة (20,000 ريال).

وقررت اللجنة إلزام نادي الباطن بدفع غرامة (10,000 ريال)، نظير قيام الجماهير برمي (علبة مياه واحدة) تجاه الحكام، أمام النصر وإلزام نادي أحد بدفع غرامة (10,000 ريال) لتأخر لاعبي الفريق في النزول للملعب، أمام الأهلي وإلزام نادي الاتفاق بدفع غرامة (10,000 ريال) للتأخر في تسليم قائمة أسماء اللاعبين والجهازين الفني والإداري عن الوقت المحدد، أمام التعاون.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
02:57 PM

لجنة الانضباط توقف دي سوزا وسانتوس وعمر هوساوي

قررت تغريم أندية الباطن وأحد والاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم اليوم عدة قرارات تضمن إيقاف لاعب فريق نادي الأهلي ليوناردو دي سوزا (مباراتين) وإلزامه بدفع غرامة (20,000 ريال) وإيقاف لاعب فريق نادي الفتح بيدرو جواو سانتوس (مباراة واحدة) وإلزامه بدفع غرامة (10,000 ريال و إيقاف لاعب فريق نادي النصر عمر هوساوي (مباراتين) وإلزامه بدفع غرامة (20,000 ريال).

وقررت اللجنة إلزام نادي الباطن بدفع غرامة (10,000 ريال)، نظير قيام الجماهير برمي (علبة مياه واحدة) تجاه الحكام، أمام النصر وإلزام نادي أحد بدفع غرامة (10,000 ريال) لتأخر لاعبي الفريق في النزول للملعب، أمام الأهلي وإلزام نادي الاتفاق بدفع غرامة (10,000 ريال) للتأخر في تسليم قائمة أسماء اللاعبين والجهازين الفني والإداري عن الوقت المحدد، أمام التعاون.

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