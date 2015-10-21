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انتخاب مجلس إدارة "نفع" الخيرية بمكة المكرمة.. "باجمال" رئيساً

تكفل 1719 يتيماً ويتيمة يستفيدون من الكفالة الشهرية المخصصة

أقرت الجمعية العمومية لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة في اجتماعها مؤخراً انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد في دورته الثالثة، حيث تم انتخاب الدكتور خالد زين عبدالله باجمال رئيساً لمجلس الإدارة، وفؤاد عليثه الثقفي نائباً لرئيس المجلس، وعبدالله أحمد بالبيد مشرفاً مالياً، كما تم انتخاب كل من الدكتور أحمد علي محسن الزهراني، وبندر مبروك السلمي، وحامد علي الشهري، وعبدالإله محمد الغامدي، وعبدالعزيز محمد الفتني، أعضاءً لمجلس الإدارة.

ونوه رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد زين عبدالله باجمال في تصريح له بهذه المناسبة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم العمل الخيري والإنساني ما جعل مجتمعنا السعودي بحمد الله نموذجاً للتراحم والتكاتف والتآلف، مؤكداً سعي الجمعية مواصلة رسالتها نحو ترجمة رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تساهم في تنويع الأداء وجودة الخدمات المقدمة مواكبة للرؤية 2030.

يذكر أن جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تكفل ما يقرب من 1719 يتيماً ويتيمة يستفيدون من الكفالة الشهرية المخصصة لهم إضافة إلى إلحاقهم بعدد من البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية لتتواكب مع احتياجات وتطلعات الأيتام بما يساعدهم على التحصيل الدراسي والشخصي ويسهم في بناء شخصيتهم وخدمة الوطن.

كما تعول الجمعية 2075 أسرة، و1072 أرملة لتؤمّن لهم السلال الغذائية، والرعاية الصحية، إضافة إلى استمرار تنفيذ مبادرة التملك الميسر بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بهدف توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة بمنطقة مكة المكرمة وتمكينهم من تملك مساكنهم، خلاف عدد من البرامج الموسمية كإفطار الصائم وزكاة الفطر والأضاحي.

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انتخاب مجلس إدارة "نفع" الخيرية بمكة المكرمة.. "باجمال" رئيساً
سبق

أقرت الجمعية العمومية لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة في اجتماعها مؤخراً انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد في دورته الثالثة، حيث تم انتخاب الدكتور خالد زين عبدالله باجمال رئيساً لمجلس الإدارة، وفؤاد عليثه الثقفي نائباً لرئيس المجلس، وعبدالله أحمد بالبيد مشرفاً مالياً، كما تم انتخاب كل من الدكتور أحمد علي محسن الزهراني، وبندر مبروك السلمي، وحامد علي الشهري، وعبدالإله محمد الغامدي، وعبدالعزيز محمد الفتني، أعضاءً لمجلس الإدارة.

ونوه رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد زين عبدالله باجمال في تصريح له بهذه المناسبة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم العمل الخيري والإنساني ما جعل مجتمعنا السعودي بحمد الله نموذجاً للتراحم والتكاتف والتآلف، مؤكداً سعي الجمعية مواصلة رسالتها نحو ترجمة رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تساهم في تنويع الأداء وجودة الخدمات المقدمة مواكبة للرؤية 2030.

يذكر أن جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تكفل ما يقرب من 1719 يتيماً ويتيمة يستفيدون من الكفالة الشهرية المخصصة لهم إضافة إلى إلحاقهم بعدد من البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية لتتواكب مع احتياجات وتطلعات الأيتام بما يساعدهم على التحصيل الدراسي والشخصي ويسهم في بناء شخصيتهم وخدمة الوطن.

كما تعول الجمعية 2075 أسرة، و1072 أرملة لتؤمّن لهم السلال الغذائية، والرعاية الصحية، إضافة إلى استمرار تنفيذ مبادرة التملك الميسر بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بهدف توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة بمنطقة مكة المكرمة وتمكينهم من تملك مساكنهم، خلاف عدد من البرامج الموسمية كإفطار الصائم وزكاة الفطر والأضاحي.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
08:24 PM

انتخاب مجلس إدارة "نفع" الخيرية بمكة المكرمة.. "باجمال" رئيساً

تكفل 1719 يتيماً ويتيمة يستفيدون من الكفالة الشهرية المخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقرت الجمعية العمومية لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة في اجتماعها مؤخراً انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد في دورته الثالثة، حيث تم انتخاب الدكتور خالد زين عبدالله باجمال رئيساً لمجلس الإدارة، وفؤاد عليثه الثقفي نائباً لرئيس المجلس، وعبدالله أحمد بالبيد مشرفاً مالياً، كما تم انتخاب كل من الدكتور أحمد علي محسن الزهراني، وبندر مبروك السلمي، وحامد علي الشهري، وعبدالإله محمد الغامدي، وعبدالعزيز محمد الفتني، أعضاءً لمجلس الإدارة.

ونوه رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد زين عبدالله باجمال في تصريح له بهذه المناسبة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم العمل الخيري والإنساني ما جعل مجتمعنا السعودي بحمد الله نموذجاً للتراحم والتكاتف والتآلف، مؤكداً سعي الجمعية مواصلة رسالتها نحو ترجمة رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تساهم في تنويع الأداء وجودة الخدمات المقدمة مواكبة للرؤية 2030.

يذكر أن جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تكفل ما يقرب من 1719 يتيماً ويتيمة يستفيدون من الكفالة الشهرية المخصصة لهم إضافة إلى إلحاقهم بعدد من البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية لتتواكب مع احتياجات وتطلعات الأيتام بما يساعدهم على التحصيل الدراسي والشخصي ويسهم في بناء شخصيتهم وخدمة الوطن.

كما تعول الجمعية 2075 أسرة، و1072 أرملة لتؤمّن لهم السلال الغذائية، والرعاية الصحية، إضافة إلى استمرار تنفيذ مبادرة التملك الميسر بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بهدف توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة بمنطقة مكة المكرمة وتمكينهم من تملك مساكنهم، خلاف عدد من البرامج الموسمية كإفطار الصائم وزكاة الفطر والأضاحي.

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