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رئيس الوزراء الإثيوبي ينقل مهامه لنائبه ويتوجه لقيادة المعارك ضد جبهة تيغراي

بعد تقدم المسلحين صوب العاصمة أديس أبابا

نقل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم "الأربعاء" إلى نائبه ديميكي ميكونين، بعد قراره بالتوجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية ضد جبهة تيغراي التي يتقدم مقاتلوها من العاصمة أديس أبابا.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إثيوبية أن المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، قدم تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية إلى "ميكونين"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعلن "أحمد" الاثنين الماضي أنّه سيتوجّه الثلاثاء إلى الجبهة لـ"قيادة جنوده الذين يقاتلون المتمرّدين"، في وقت تقترب فيه المعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديس أبابا.

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رئيس الوزراء الإثيوبي ينقل مهامه لنائبه ويتوجه لقيادة المعارك ضد جبهة تيغراي
سبق

نقل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم "الأربعاء" إلى نائبه ديميكي ميكونين، بعد قراره بالتوجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية ضد جبهة تيغراي التي يتقدم مقاتلوها من العاصمة أديس أبابا.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إثيوبية أن المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، قدم تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية إلى "ميكونين"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعلن "أحمد" الاثنين الماضي أنّه سيتوجّه الثلاثاء إلى الجبهة لـ"قيادة جنوده الذين يقاتلون المتمرّدين"، في وقت تقترب فيه المعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديس أبابا.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
04:25 PM

رئيس الوزراء الإثيوبي ينقل مهامه لنائبه ويتوجه لقيادة المعارك ضد جبهة تيغراي

بعد تقدم المسلحين صوب العاصمة أديس أبابا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم "الأربعاء" إلى نائبه ديميكي ميكونين، بعد قراره بالتوجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية ضد جبهة تيغراي التي يتقدم مقاتلوها من العاصمة أديس أبابا.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إثيوبية أن المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، قدم تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية إلى "ميكونين"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعلن "أحمد" الاثنين الماضي أنّه سيتوجّه الثلاثاء إلى الجبهة لـ"قيادة جنوده الذين يقاتلون المتمرّدين"، في وقت تقترب فيه المعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديس أبابا.

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