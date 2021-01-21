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"العيسى" يستعرض مع وزير خارجية أفغانستان سُبل التعاون الثنائي

بحثا مستجدات الساحة الدولية وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة الدولية، وسُبل التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وزير الخارجية الأفغاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العيسى" يستعرض مع وزير خارجية أفغانستان سُبل التعاون الثنائي
سبق

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة الدولية، وسُبل التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
11:54 PM
اخر تعديل
22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
12:31 AM

"العيسى" يستعرض مع وزير خارجية أفغانستان سُبل التعاون الثنائي

بحثا مستجدات الساحة الدولية وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة الدولية، وسُبل التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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