استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة الدولية، وسُبل التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

"العيسى" يستعرض مع وزير خارجية أفغانستان سُبل التعاون الثنائي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-21 استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر.



وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة الدولية، وسُبل التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 11:54 PM

اخر تعديل 22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 12:31 AM

"العيسى" يستعرض مع وزير خارجية أفغانستان سُبل التعاون الثنائي بحثا مستجدات الساحة الدولية وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك





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استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر.



وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة الدولية، وسُبل التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.