وقال في بيان نُشِر اليوم على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: نعرب عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري ورفض جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة.

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم، عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي.

الاتحاد الإفريقي يعرب عن تمسك المفوضية باحترام دستور تونس والحفاظ على السلام فيها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-27 أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم، عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي. وقال في بيان نُشِر اليوم على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: نعرب عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري ورفض جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 05:10 PM

الاتحاد الإفريقي يعرب عن تمسك المفوضية باحترام دستور تونس والحفاظ على السلام فيها رفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة





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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم، عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي.

وقال في بيان نُشِر اليوم على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: نعرب عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري ورفض جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة.