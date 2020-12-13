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لأول مرة.. "التعليم" تعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد

في ظل جائحة كورونا للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية

تستعد وزارة التعليم لإجراء الاختبارات النهائية عن بعد في اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، والتي ستكون بدايتها الأحد المقبل الموافق الخامس من شهر جمادى الأولى 1442هـ، عشرون ديسمبر 2020م.

وأكدت الوزارة استمرار العملية التعليمية خلال هذا الأسبوع الحالي وكذلك خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.

وكانت الوزارة قد اعتمدت آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام وتوزيع درجات أعمال السنة، بعد موافقة المقام السامي باستمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ، وتأكيداً على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وقد أعلنت الوزارة عن جاهزية منصة مدرستي لبدء الاختبارات وتم تخصيص فرق للدعم الفني للمنصة والبرامج المصاحبة لها من خلال فريق الدعم الفني المركزي في الوزارة من خلال التواصل المباشر على الرقم/ 920033988 أو قنوات التواصل الأخرى مثل البريد الإلكتروني، أو التواصل مع فرق المساندة والدعم الفني الفرعية في إدارات ومكاتب التعليم بمختلف أنحاء المملكة.

وفي ذات السياق تفقد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين الُعمري مركز الدعم الفني والمساندة لمنصة مدرستي الذي تم أنشاؤه لتقديم المساعدة والدعم الفني والتقني للطالب وولي الأمر والمدارس ووجه قادة المدارس بتوفير الدعم اللازم للمعلم والطالب وولي الأمر، ومراعاة ظروف الطلاب في وضع جداول الاختبارات وكفايتها الزمنية لتكون متوائمة مع الأسئلة.

ووجه " العُمري" رسالة للأسر قال فيها: "لطالما كنتم خير عون لنا في نجاح العملية التعليمية عن بعد في سبيل مصلحة الأبناء والبنات والآن جاء وقت جني الثمار نهاية الفصل الدراسي فوفروا لهم الجو المناسب للاستذكار، ودعمهم بتوفير الأجهزة المناسبة لهم والحرص على جودة الشبكات المنزلية، وعدم التردد بالتواصل مع فرق الدعم الفني والمساندة عند الحاجة لها".

ورفع مدير تعليم تبوك شكره لأمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان لدعمه المباشر المتمثل بتأمين أجهزة لوحية للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول منصة مدرستي في بداية الدراسة بسبب عدم توفر الأجهزة لديهم على نفقته الخاصة، كما قدم شكره لوزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ لدعمه المستمر، مهنئاً مقام وزارة التعليم بنجاح منصة مدرستي وتحقيق أهداف العملية التعلمية عن بعد.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. "التعليم" تعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد
سبق

تستعد وزارة التعليم لإجراء الاختبارات النهائية عن بعد في اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، والتي ستكون بدايتها الأحد المقبل الموافق الخامس من شهر جمادى الأولى 1442هـ، عشرون ديسمبر 2020م.

وأكدت الوزارة استمرار العملية التعليمية خلال هذا الأسبوع الحالي وكذلك خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.

وكانت الوزارة قد اعتمدت آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام وتوزيع درجات أعمال السنة، بعد موافقة المقام السامي باستمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ، وتأكيداً على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وقد أعلنت الوزارة عن جاهزية منصة مدرستي لبدء الاختبارات وتم تخصيص فرق للدعم الفني للمنصة والبرامج المصاحبة لها من خلال فريق الدعم الفني المركزي في الوزارة من خلال التواصل المباشر على الرقم/ 920033988 أو قنوات التواصل الأخرى مثل البريد الإلكتروني، أو التواصل مع فرق المساندة والدعم الفني الفرعية في إدارات ومكاتب التعليم بمختلف أنحاء المملكة.

وفي ذات السياق تفقد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين الُعمري مركز الدعم الفني والمساندة لمنصة مدرستي الذي تم أنشاؤه لتقديم المساعدة والدعم الفني والتقني للطالب وولي الأمر والمدارس ووجه قادة المدارس بتوفير الدعم اللازم للمعلم والطالب وولي الأمر، ومراعاة ظروف الطلاب في وضع جداول الاختبارات وكفايتها الزمنية لتكون متوائمة مع الأسئلة.

ووجه " العُمري" رسالة للأسر قال فيها: "لطالما كنتم خير عون لنا في نجاح العملية التعليمية عن بعد في سبيل مصلحة الأبناء والبنات والآن جاء وقت جني الثمار نهاية الفصل الدراسي فوفروا لهم الجو المناسب للاستذكار، ودعمهم بتوفير الأجهزة المناسبة لهم والحرص على جودة الشبكات المنزلية، وعدم التردد بالتواصل مع فرق الدعم الفني والمساندة عند الحاجة لها".

ورفع مدير تعليم تبوك شكره لأمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان لدعمه المباشر المتمثل بتأمين أجهزة لوحية للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول منصة مدرستي في بداية الدراسة بسبب عدم توفر الأجهزة لديهم على نفقته الخاصة، كما قدم شكره لوزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ لدعمه المستمر، مهنئاً مقام وزارة التعليم بنجاح منصة مدرستي وتحقيق أهداف العملية التعلمية عن بعد.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
02:31 PM

لأول مرة.. "التعليم" تعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد

في ظل جائحة كورونا للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية

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نواف الغضوري - تبوك
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تستعد وزارة التعليم لإجراء الاختبارات النهائية عن بعد في اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، والتي ستكون بدايتها الأحد المقبل الموافق الخامس من شهر جمادى الأولى 1442هـ، عشرون ديسمبر 2020م.

وأكدت الوزارة استمرار العملية التعليمية خلال هذا الأسبوع الحالي وكذلك خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.

وكانت الوزارة قد اعتمدت آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام وتوزيع درجات أعمال السنة، بعد موافقة المقام السامي باستمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ، وتأكيداً على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وقد أعلنت الوزارة عن جاهزية منصة مدرستي لبدء الاختبارات وتم تخصيص فرق للدعم الفني للمنصة والبرامج المصاحبة لها من خلال فريق الدعم الفني المركزي في الوزارة من خلال التواصل المباشر على الرقم/ 920033988 أو قنوات التواصل الأخرى مثل البريد الإلكتروني، أو التواصل مع فرق المساندة والدعم الفني الفرعية في إدارات ومكاتب التعليم بمختلف أنحاء المملكة.

وفي ذات السياق تفقد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين الُعمري مركز الدعم الفني والمساندة لمنصة مدرستي الذي تم أنشاؤه لتقديم المساعدة والدعم الفني والتقني للطالب وولي الأمر والمدارس ووجه قادة المدارس بتوفير الدعم اللازم للمعلم والطالب وولي الأمر، ومراعاة ظروف الطلاب في وضع جداول الاختبارات وكفايتها الزمنية لتكون متوائمة مع الأسئلة.

ووجه " العُمري" رسالة للأسر قال فيها: "لطالما كنتم خير عون لنا في نجاح العملية التعليمية عن بعد في سبيل مصلحة الأبناء والبنات والآن جاء وقت جني الثمار نهاية الفصل الدراسي فوفروا لهم الجو المناسب للاستذكار، ودعمهم بتوفير الأجهزة المناسبة لهم والحرص على جودة الشبكات المنزلية، وعدم التردد بالتواصل مع فرق الدعم الفني والمساندة عند الحاجة لها".

ورفع مدير تعليم تبوك شكره لأمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان لدعمه المباشر المتمثل بتأمين أجهزة لوحية للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول منصة مدرستي في بداية الدراسة بسبب عدم توفر الأجهزة لديهم على نفقته الخاصة، كما قدم شكره لوزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ لدعمه المستمر، مهنئاً مقام وزارة التعليم بنجاح منصة مدرستي وتحقيق أهداف العملية التعلمية عن بعد.

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