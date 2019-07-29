كشفت تقارير صحفية عن أن تطبيق الدردشة الأوسع انتشارًا في العالم "واتساب" يجهز تحديثًا جديدًا، سيحدث التحول الأكبر في تاريخ التطبيق منذ أكثر من عقد وسيزلزل عالم تطبيقات الدردشة والهواتف الذكية بشكل عام. وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية إلى أن التحديث المرتقب لتطبيق "واتساب" سيكون متوافقًا على نسختيه في نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس". وسيطرح التطبيق في تحديث "الأضخم" مجموعة من المزايا الجديدة تمامًا على "واتساب". وسيدعم تحديث واتساب مزايا جديدة تتعلق بمشاهدة الفيديو الجماعي والمكالمات الصوتية ودعم الصور والملصقات. ولكن ستكون الميزة الأبرز، التي ستظهر على تطبيق "واتساب" هو دعمها لتقنيات الدفع الإلكتروني، حيث سيظهر في التطبيق لأول مرة تقنية "واتساب باي" للدفع الإلكتروني. ورغم أن التقارير تشير إلى أن تقنية "الدفع الإلكتروني" عبر واتساب ستطرح فقط بصورة أولية في الهند، ولكنه يتوقع أن تدعم باقي دول العالم في وقت لاحق. وسيمكن من خلال تلك التقنية إرسال الأموال بسهولة عبر منصة واتساب، ما سيدعم بصورة كبيرة تطبيق "واتساب بزنس" الذي خصصته الشركة من أجل التواصل ما بين المؤسسات والشركات ومستهلكيهم. ووعدت واتساب بأن تدعم منظومة الدفع الجديد بنظام تشفير مخصص لتخزين بيانات الدفع لا يمكن اختراقها، وستتوافق مع السياسات البنكية للدول التي ستعمل فيها تلك التقنية. واختصت واتساب تلك التقنية للسوق الهندية، لأنه يوجد بها وحدها نحو 400 مليون مستخدم من أصل 1.5 مليار مستخدم على تطبيق الدردشة. ولا يوجد أي رابط بين خدمة "واتساب باي" والعملة الرقمية الجديدة التي أطلقتها "فيسبوك"، الشركة الأم لواتساب. وحاول موقع "ذا نيكست ويب" التقني المتخصص أن يتواصل مع المسؤولين عن تطبيق واتساب أو شركة فيسبوك، ولكن لم تحصل على أي تعليق متعلق بتلك التحديثات المرتقبة، ولا التوقيت الرسمي لطرحها.

التحول الأكبر.. ما الذي تجهزه "واتساب" سيزلزل عالم تطبيقات الدردشة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-29 كشفت تقارير صحفية عن أن تطبيق الدردشة الأوسع انتشارًا في العالم "واتساب" يجهز تحديثًا جديدًا، سيحدث التحول الأكبر في تاريخ التطبيق منذ أكثر من عقد وسيزلزل عالم تطبيقات الدردشة والهواتف الذكية بشكل عام.



وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية إلى أن التحديث المرتقب لتطبيق "واتساب" سيكون متوافقًا على نسختيه في نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".



وسيطرح التطبيق في تحديث "الأضخم" مجموعة من المزايا الجديدة تمامًا على "واتساب".



وسيدعم تحديث واتساب مزايا جديدة تتعلق بمشاهدة الفيديو الجماعي والمكالمات الصوتية ودعم الصور والملصقات.



ولكن ستكون الميزة الأبرز، التي ستظهر على تطبيق "واتساب" هو دعمها لتقنيات الدفع الإلكتروني، حيث سيظهر في التطبيق لأول مرة تقنية "واتساب باي" للدفع الإلكتروني.



ورغم أن التقارير تشير إلى أن تقنية "الدفع الإلكتروني" عبر واتساب ستطرح فقط بصورة أولية في الهند، ولكنه يتوقع أن تدعم باقي دول العالم في وقت لاحق.



وسيمكن من خلال تلك التقنية إرسال الأموال بسهولة عبر منصة واتساب، ما سيدعم بصورة كبيرة تطبيق "واتساب بزنس" الذي خصصته الشركة من أجل التواصل ما بين المؤسسات والشركات ومستهلكيهم.



ووعدت واتساب بأن تدعم منظومة الدفع الجديد بنظام تشفير مخصص لتخزين بيانات الدفع لا يمكن اختراقها، وستتوافق مع السياسات البنكية للدول التي ستعمل فيها تلك التقنية.



واختصت واتساب تلك التقنية للسوق الهندية، لأنه يوجد بها وحدها نحو 400 مليون مستخدم من أصل 1.5 مليار مستخدم على تطبيق الدردشة.



ولا يوجد أي رابط بين خدمة "واتساب باي" والعملة الرقمية الجديدة التي أطلقتها "فيسبوك"، الشركة الأم لواتساب.



وحاول موقع "ذا نيكست ويب" التقني المتخصص أن يتواصل مع المسؤولين عن تطبيق واتساب أو شركة فيسبوك، ولكن لم تحصل على أي تعليق متعلق بتلك التحديثات المرتقبة، ولا التوقيت الرسمي لطرحها.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 10:46 AM

التحول الأكبر.. ما الذي تجهزه "واتساب" سيزلزل عالم تطبيقات الدردشة التحديث المرتقب سيكون متوافقًا على نسختيه في "أندرويد" و"آي أو إس"





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كشفت تقارير صحفية عن أن تطبيق الدردشة الأوسع انتشارًا في العالم "واتساب" يجهز تحديثًا جديدًا، سيحدث التحول الأكبر في تاريخ التطبيق منذ أكثر من عقد وسيزلزل عالم تطبيقات الدردشة والهواتف الذكية بشكل عام.



وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية إلى أن التحديث المرتقب لتطبيق "واتساب" سيكون متوافقًا على نسختيه في نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".



وسيطرح التطبيق في تحديث "الأضخم" مجموعة من المزايا الجديدة تمامًا على "واتساب".



وسيدعم تحديث واتساب مزايا جديدة تتعلق بمشاهدة الفيديو الجماعي والمكالمات الصوتية ودعم الصور والملصقات.



ولكن ستكون الميزة الأبرز، التي ستظهر على تطبيق "واتساب" هو دعمها لتقنيات الدفع الإلكتروني، حيث سيظهر في التطبيق لأول مرة تقنية "واتساب باي" للدفع الإلكتروني.



ورغم أن التقارير تشير إلى أن تقنية "الدفع الإلكتروني" عبر واتساب ستطرح فقط بصورة أولية في الهند، ولكنه يتوقع أن تدعم باقي دول العالم في وقت لاحق.



وسيمكن من خلال تلك التقنية إرسال الأموال بسهولة عبر منصة واتساب، ما سيدعم بصورة كبيرة تطبيق "واتساب بزنس" الذي خصصته الشركة من أجل التواصل ما بين المؤسسات والشركات ومستهلكيهم.



ووعدت واتساب بأن تدعم منظومة الدفع الجديد بنظام تشفير مخصص لتخزين بيانات الدفع لا يمكن اختراقها، وستتوافق مع السياسات البنكية للدول التي ستعمل فيها تلك التقنية.



واختصت واتساب تلك التقنية للسوق الهندية، لأنه يوجد بها وحدها نحو 400 مليون مستخدم من أصل 1.5 مليار مستخدم على تطبيق الدردشة.



ولا يوجد أي رابط بين خدمة "واتساب باي" والعملة الرقمية الجديدة التي أطلقتها "فيسبوك"، الشركة الأم لواتساب.



وحاول موقع "ذا نيكست ويب" التقني المتخصص أن يتواصل مع المسؤولين عن تطبيق واتساب أو شركة فيسبوك، ولكن لم تحصل على أي تعليق متعلق بتلك التحديثات المرتقبة، ولا التوقيت الرسمي لطرحها.