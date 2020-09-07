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المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

تتعامل وزارة التعلیم مع المرشدین والمرشدات الطلابیین منذ سنوات قلیلة على أنهم إداریون؛ لذلك تجعلهم یداومون ویتمتعون بإجازتهم مع الإداریین في المدارس، ولیس في ذلك أي إشكال لهم، لكن یكمن الإشكال فیما ورد في اللائحة الجدیدة للمعلمین والمعلمات، التي تنص على إعطاء قائد المدرسة والوكیل والمشرف التربوي مكافآت، للقادة 800 ریال، وللوكلاء والمشرفین 500 ریال، وحُرم المرشدون والمرشدات من المكافأة التي یحصل علیها أولئك. ولكون قادة المدارس والوكلاء إداریین في المدرسة، مثلهم مثل المرشدین، فلماذا یتم تمییزهم عن المرشدین والمرشدات الطلابیین، وهم مثلهم إداریون، وعلى كادر واحد..؟!!

وفي المقابل طالما مسؤولو وزارة التعلیم لم یساووا المرشدین والمرشدات الطلابیین بالقادة والوكلاء والمشرفین فعلى الأقل یجعلونهم مثل المعلمین والمعلمات في بدایة الإجازات، وعند بدء الدوام؛ لأنهم جمیعهم على الكادر التعلیمي؛ فلا داعي لإلزامهم بالدوام في العودة مع القادة والوكلاء، وفي دوامهم الیومي خلال هذا الفصل في فترة التعلیم عن بُعد، وتتم مساواتهم بالمعلمین في بدء الإجازة، وفي العودة منها أیضًا، طالما وزارة التعلیم تفرّق بینهم وبین إداریي المدرسة من القادة والوكلاء والمشرفین الذین تخصهم بمكافآت، وتحرمهم منها، أو تتم مساواتهم بإعطائهم مكافأة مثلهم مثل قادة المدارس والوكلاء والمشرفین البعیدین عن التعامل مع الطلاب والطالبات..!!

وختامًا.. لا یخفى على مسؤولي وزارة التعلیم أن طبیعة عمل المرشدین والمرشدات في وجود الطلاب والطالبات مثلهم مثل المعلمین والمعلمات، وفي التعامل الیومي معهم، وفي التواصل مع أولیاء أمورهم، حتى في أیام الإجازات في بعض المدارس؛ وعلى ذلك هم یطالبون مسؤولي الوزارة بمساواتهم بقادة المدارس ووكلائها، وبالمشرفین البعیدین كل البعد عن التعامل مع الطلاب والطالبات في المدارس، أو على الأقل تتم مساواتهم بالمعلمین والمعلمات في بدء الإجازة والعودة منها، سواء بسواء، حتى لا یكونوا في منزلة بین المنزلتین؛ وبالتالي لا ضرر ولا ضرار. أما أن تتعامل معهم الوزارة كإداریین عند بدایة الدوام، وعند بدء الإجازات، وحینما تقرر الوزارة صرف مكافآت تتجاهلهم، وتقوم بحرمانهم منها، فهذا منطق غریب، ولا یستقیم مع عملهم كإداریین في المدارس أسوة بالقادة والوكلاء والمشرفین أیضًا..!! وعلى مسؤولي وزارة التعلیم ملاحظة ذلك الأمر.

ماجد الحربي

الرئيسية/ المملكة

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المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!
سبق

تتعامل وزارة التعلیم مع المرشدین والمرشدات الطلابیین منذ سنوات قلیلة على أنهم إداریون؛ لذلك تجعلهم یداومون ویتمتعون بإجازتهم مع الإداریین في المدارس، ولیس في ذلك أي إشكال لهم، لكن یكمن الإشكال فیما ورد في اللائحة الجدیدة للمعلمین والمعلمات، التي تنص على إعطاء قائد المدرسة والوكیل والمشرف التربوي مكافآت، للقادة 800 ریال، وللوكلاء والمشرفین 500 ریال، وحُرم المرشدون والمرشدات من المكافأة التي یحصل علیها أولئك. ولكون قادة المدارس والوكلاء إداریین في المدرسة، مثلهم مثل المرشدین، فلماذا یتم تمییزهم عن المرشدین والمرشدات الطلابیین، وهم مثلهم إداریون، وعلى كادر واحد..؟!!

وفي المقابل طالما مسؤولو وزارة التعلیم لم یساووا المرشدین والمرشدات الطلابیین بالقادة والوكلاء والمشرفین فعلى الأقل یجعلونهم مثل المعلمین والمعلمات في بدایة الإجازات، وعند بدء الدوام؛ لأنهم جمیعهم على الكادر التعلیمي؛ فلا داعي لإلزامهم بالدوام في العودة مع القادة والوكلاء، وفي دوامهم الیومي خلال هذا الفصل في فترة التعلیم عن بُعد، وتتم مساواتهم بالمعلمین في بدء الإجازة، وفي العودة منها أیضًا، طالما وزارة التعلیم تفرّق بینهم وبین إداریي المدرسة من القادة والوكلاء والمشرفین الذین تخصهم بمكافآت، وتحرمهم منها، أو تتم مساواتهم بإعطائهم مكافأة مثلهم مثل قادة المدارس والوكلاء والمشرفین البعیدین عن التعامل مع الطلاب والطالبات..!!

وختامًا.. لا یخفى على مسؤولي وزارة التعلیم أن طبیعة عمل المرشدین والمرشدات في وجود الطلاب والطالبات مثلهم مثل المعلمین والمعلمات، وفي التعامل الیومي معهم، وفي التواصل مع أولیاء أمورهم، حتى في أیام الإجازات في بعض المدارس؛ وعلى ذلك هم یطالبون مسؤولي الوزارة بمساواتهم بقادة المدارس ووكلائها، وبالمشرفین البعیدین كل البعد عن التعامل مع الطلاب والطالبات في المدارس، أو على الأقل تتم مساواتهم بالمعلمین والمعلمات في بدء الإجازة والعودة منها، سواء بسواء، حتى لا یكونوا في منزلة بین المنزلتین؛ وبالتالي لا ضرر ولا ضرار. أما أن تتعامل معهم الوزارة كإداریین عند بدایة الدوام، وعند بدء الإجازات، وحینما تقرر الوزارة صرف مكافآت تتجاهلهم، وتقوم بحرمانهم منها، فهذا منطق غریب، ولا یستقیم مع عملهم كإداریین في المدارس أسوة بالقادة والوكلاء والمشرفین أیضًا..!! وعلى مسؤولي وزارة التعلیم ملاحظة ذلك الأمر.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
10:40 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
01:01 AM

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي - الرياض
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تتعامل وزارة التعلیم مع المرشدین والمرشدات الطلابیین منذ سنوات قلیلة على أنهم إداریون؛ لذلك تجعلهم یداومون ویتمتعون بإجازتهم مع الإداریین في المدارس، ولیس في ذلك أي إشكال لهم، لكن یكمن الإشكال فیما ورد في اللائحة الجدیدة للمعلمین والمعلمات، التي تنص على إعطاء قائد المدرسة والوكیل والمشرف التربوي مكافآت، للقادة 800 ریال، وللوكلاء والمشرفین 500 ریال، وحُرم المرشدون والمرشدات من المكافأة التي یحصل علیها أولئك. ولكون قادة المدارس والوكلاء إداریین في المدرسة، مثلهم مثل المرشدین، فلماذا یتم تمییزهم عن المرشدین والمرشدات الطلابیین، وهم مثلهم إداریون، وعلى كادر واحد..؟!!

وفي المقابل طالما مسؤولو وزارة التعلیم لم یساووا المرشدین والمرشدات الطلابیین بالقادة والوكلاء والمشرفین فعلى الأقل یجعلونهم مثل المعلمین والمعلمات في بدایة الإجازات، وعند بدء الدوام؛ لأنهم جمیعهم على الكادر التعلیمي؛ فلا داعي لإلزامهم بالدوام في العودة مع القادة والوكلاء، وفي دوامهم الیومي خلال هذا الفصل في فترة التعلیم عن بُعد، وتتم مساواتهم بالمعلمین في بدء الإجازة، وفي العودة منها أیضًا، طالما وزارة التعلیم تفرّق بینهم وبین إداریي المدرسة من القادة والوكلاء والمشرفین الذین تخصهم بمكافآت، وتحرمهم منها، أو تتم مساواتهم بإعطائهم مكافأة مثلهم مثل قادة المدارس والوكلاء والمشرفین البعیدین عن التعامل مع الطلاب والطالبات..!!

وختامًا.. لا یخفى على مسؤولي وزارة التعلیم أن طبیعة عمل المرشدین والمرشدات في وجود الطلاب والطالبات مثلهم مثل المعلمین والمعلمات، وفي التعامل الیومي معهم، وفي التواصل مع أولیاء أمورهم، حتى في أیام الإجازات في بعض المدارس؛ وعلى ذلك هم یطالبون مسؤولي الوزارة بمساواتهم بقادة المدارس ووكلائها، وبالمشرفین البعیدین كل البعد عن التعامل مع الطلاب والطالبات في المدارس، أو على الأقل تتم مساواتهم بالمعلمین والمعلمات في بدء الإجازة والعودة منها، سواء بسواء، حتى لا یكونوا في منزلة بین المنزلتین؛ وبالتالي لا ضرر ولا ضرار. أما أن تتعامل معهم الوزارة كإداریین عند بدایة الدوام، وعند بدء الإجازات، وحینما تقرر الوزارة صرف مكافآت تتجاهلهم، وتقوم بحرمانهم منها، فهذا منطق غریب، ولا یستقیم مع عملهم كإداریین في المدارس أسوة بالقادة والوكلاء والمشرفین أیضًا..!! وعلى مسؤولي وزارة التعلیم ملاحظة ذلك الأمر.

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