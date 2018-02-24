بالصور.. شاهد احتفال مطار الملك عبدالعزيز باليوم الوطني الكويتي

بحضور القنصل العام الكويتي ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة باليوم الوطني السابع والخمسين لدولة الكويت الشقيقة من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار، بحضور القنصل العام لدولة الكويت في جدة وائل العنزي، ومساعد رئيس الهيئة للمطارات المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي المكلف المهندس عبد الله بن مسعد الريمي، وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.



واستقبل القنصل الكويتي ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المسافرين القادمين من دولة الكويت على الرحلة رقم 500 لطيران الكويت في ساحة الطيران، وتم ترديد النشيد الوطني الكويتي، فيما قامت عدد من الفتيات اللاتي يرتدين الزي الكويتي الأصيل بتوزيع الورود والحلوى والهدايا على الركاب وهن يرددن عبارات ترحيبية.



وعبّر الجميع عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، كما تم توزيع الحلوى وأعلام المملكة العربية السعودية والكويت على المسافرين في الصالة الدولية.



وتوشحت مداخل المطار بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، إضافة للإضاءات وبالونات وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، التي تعبر عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.



وتضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاته، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة. كما تم أيضًا توزيع أكثر من ثلاثة آلاف هدية وباقة ورد، وتوزيع ملصقات بحجم جواز السفر، وحافظة بحجم بطاقة الهوية الوطنية، تحمل ألوان العلمَين السعودي والكويتي.



وشارك في تنظيم الفعاليات عدد من الجهات العاملة في المطار، منها إدارة الجوازات وإدارة الجمارك السعودية والخطوط السعودية وشركات طيران ناس والشركة السعودية للخدمات الأرضية والشركة السعودية للتموين ومؤسسة أعمال الشاطئ وشركة عربية لخدمات العربات. كما ساهمت شركة الفنون المرئية بعرض شعار الاحتفال وشعار الهيئة العامة للطيران المدني ومطار المؤسس في أكبر شاشة منحنية في العالم، تقع على طريق الملك عبد العزيز بجدة.



من جانبه، قال المهندس عبد الله الريمي مساعد رئيس الهيئة المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي المكلف إن هذه المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة تعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادة البلدين الشقيقين.



وأعرب الريمي عن خالص التهنئة للكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ57 للكويت متمنيًا للأشقاء في الكويت كل التوفيق والتقدم والازدهار.



من جهته، أوضح المهندس عمر بن محمد نجار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية: "نسعد اليوم بمشاركة إخواننا في دولة الكويت الشقيقة فرحتهم بالاحتفال بيومهم الوطني، ومشاركتهم هذا الحدث؛ إذ أن العلاقات الوثيقة والمتميزة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة أصبحت نموذجًا يحتذى به في العلاقات بين الدول".