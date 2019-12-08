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محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "المجرشي"

نقل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لذوي شهيد الواجب إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

وسأل الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادة هذه البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

محافظ الطائف

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محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "المجرشي"
سبق

نقل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لذوي شهيد الواجب إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

وسأل الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادة هذه البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
07:09 PM

محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "المجرشي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نقل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لذوي شهيد الواجب إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

وسأل الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادة هذه البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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