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إيداع  14 مليون ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً ومتدربة في برنامج "تمهير"

عن مايو ويهدف إلى إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم (الخميس)، 14.117.600 مليون ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر مايو الماضي.
وأبان "هدف" أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمينًا ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer.
ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.
وجدد "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، أو العمل عن بعد، وفقاً لتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع  14 مليون ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً ومتدربة في برنامج "تمهير"
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم (الخميس)، 14.117.600 مليون ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر مايو الماضي.
وأبان "هدف" أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمينًا ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer.
ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.
وجدد "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، أو العمل عن بعد، وفقاً لتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:08 PM

إيداع  14 مليون ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً ومتدربة في برنامج "تمهير"

عن مايو ويهدف إلى إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم (الخميس)، 14.117.600 مليون ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر مايو الماضي.
وأبان "هدف" أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمينًا ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer.
ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.
وجدد "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، أو العمل عن بعد، وفقاً لتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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