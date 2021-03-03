النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسميًّا.. "الجنائية الدولية" تفتح تحقيقًا في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية

تضم الانتهاكات المشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة منذ 2014

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم (الأربعاء)، أنها فتحت تحقيقًا رسميًّا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وقالت "بنسودا" في بيان أوردته "فرانس 24": "أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقًا يتعلق بالوضع في فلسطين اليوم".

وبيّنت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة التي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014".

وكانت المدعية العامة قد ذكرت أن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وإسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رسميًّا.. "الجنائية الدولية" تفتح تحقيقًا في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية
سبق

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم (الأربعاء)، أنها فتحت تحقيقًا رسميًّا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وقالت "بنسودا" في بيان أوردته "فرانس 24": "أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقًا يتعلق بالوضع في فلسطين اليوم".

وبيّنت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة التي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014".

وكانت المدعية العامة قد ذكرت أن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وإسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
06:47 PM

رسميًّا.. "الجنائية الدولية" تفتح تحقيقًا في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية

تضم الانتهاكات المشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة منذ 2014

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,464

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم (الأربعاء)، أنها فتحت تحقيقًا رسميًّا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وقالت "بنسودا" في بيان أوردته "فرانس 24": "أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقًا يتعلق بالوضع في فلسطين اليوم".

وبيّنت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة التي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014".

وكانت المدعية العامة قد ذكرت أن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وإسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,900
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,505
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,993

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة