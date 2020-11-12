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تونس تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 74 ألفًا و522 والوفيات 2100 شخص

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 74 ألفًا و522 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2100 حالة وفاة.

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تونس تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 74 ألفًا و522 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2100 حالة وفاة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
12:10 AM

تونس تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 74 ألفًا و522 والوفيات 2100 شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 74 ألفًا و522 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2100 حالة وفاة.

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