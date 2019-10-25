رماة الأخضر يتأهّلون للأدوار الإقصائية في البطولة العربية

تأهل رماة المنتخب السعودي للسهام للأدوار الإقصائية في منافسات البطولة العربية الحادية عشرة للرماية بالقوس والسهم، والتي تحتضنها "تونس" بمشاركة 80 رامياً ورمية يمثلون 12 بلداً من مختلف البلدان العربية.

وسجل رماة الأخضر أسماءهم في الدور ما قبل النهائي الذي ينطلق صباح غد السبت؛ حيث يشارك الرماة "علي الشمراني، صلاح الشمراني، عبدالله الحارثي" في منافسات القوس الأولمبي، فيما يشارك الرامي سعود العريفي في منافسات القوس المركب.

وفي نفس السيـاق غادر المنتخب السعودي منافسات "الفرق" بعد خسارته من المنتخب السوري، وأكمل الرماة استعداداتهم ظهر اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمنافسات الغد.

يذكر أن الأخضر يشارك بمجموعة من الرماة الشباب الذين يمثلون الأخضر لأول مرة، وتأتي ضمن استراتيجية الاتحاد في تجهيز رماة المستقبل.

