سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة يزور أمانة الأحساء

"أبي زيد" يصف العلاقات الثنائية بين البلدين بـ"القوية"

زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد اليوم أمانة الأحساء، يرافقه القنصل الأمريكي العام في الظهران راتشنا كورهونن، التقى خلالها أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم.

واطلع السفير الأمريكي والوفد المرافق له خلال الزيارة على ملفات الأحساء العالمية والإقليمية، منها مبادرة أمانة الأحساء حول انضمامها إلى منظمة المدن المبدعة في اليونسكو عبر مجال الحِرَف اليدوية والفنون الشعبية، إضافة إلى تسجيل الأحساء كموقع تراث عالمي، وعدّها عاصمة للسياحة العربية 2019م.

كما اطلع على شواهد من التراث الأحسائي القديم ورحلة الأحساء في محافظتها على التراث وتناقله عبر الأجيال، إضافة إلى العديد من نماذج من إنتاج الواحة الزراعية ومحاصيلها المميزة والأكلات الشعبية الأحسائية.

وزار الوفد مشروع قلعة أمانة الأحساء لمشاهدة الأعمال والتجهيزات التي تنفذها الأمانة خلال المدة الحالية التي تحاكي التراث العمراني القديم، والمستوحاة من الطبيعة التاريخية للعديد من المواقع الأثرية في المنطقة.

وأعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة عن سعادته بزيارة محافظة الأحساء، والاطلاع على مخزونها الثقافي والتراثي، والعديد من مقومات السياحة الناجحة في ظل التطور التنموي والحضاري الذي تشهده المحافظة، واصفاً العلاقات الثنائية السعودية الأمريكية بالقوية.