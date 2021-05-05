النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبدالله بن عياف" يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ14 بأمانة الرياض

رفع الأمير عبدالله بن مشاري بن عياف، المدير العام لإدارة تنمية الاستثمارات بأمانة منطقة الرياض، الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة.

وعبَّر ابن عياف عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال: "إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني -بإذن الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجيًا أن أكون عند حُسن الظن".

كما قدَّم شكره وتقديره إلى الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، على ترشيحه، والثقة الغالية التي أولاه إياها، داعيًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء عمله على الوجه الأكمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبدالله بن عياف" يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ14 بأمانة الرياض
سبق

رفع الأمير عبدالله بن مشاري بن عياف، المدير العام لإدارة تنمية الاستثمارات بأمانة منطقة الرياض، الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة.

وعبَّر ابن عياف عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال: "إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني -بإذن الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجيًا أن أكون عند حُسن الظن".

كما قدَّم شكره وتقديره إلى الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، على ترشيحه، والثقة الغالية التي أولاه إياها، داعيًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء عمله على الوجه الأكمل.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
01:59 AM

"عبدالله بن عياف" يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ14 بأمانة الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
7,549

رفع الأمير عبدالله بن مشاري بن عياف، المدير العام لإدارة تنمية الاستثمارات بأمانة منطقة الرياض، الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة.

وعبَّر ابن عياف عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال: "إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني -بإذن الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجيًا أن أكون عند حُسن الظن".

كما قدَّم شكره وتقديره إلى الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، على ترشيحه، والثقة الغالية التي أولاه إياها، داعيًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء عمله على الوجه الأكمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة