"دوريات الدرب" تضبط مصنعاً للخمور يديره وافدان أفريقيان

تم التحفظ على نصف طن جاهزة للترويج

كشفت دوريات محافظة الدرب عن مصنع للخمور في "وادي عتود"، أثناء قيامها بمهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة.

وتمكّن أفراد دوريات المحافظة من ضبط المصنع الذي يديره وافدان مجهولا الهوية من الأفارقة، والواقع في منطقة وعرة بوسط "وادي عتود" بالقرب من بئر قديم استُخدم لسحب المياه منها، وتم التحفظ على ١٧ جركلاً، بها ما يقارب من نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.

وأكد محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني، أن دوريات المحافظة تمكّنت من ضبط المصنع بعد مراقبة للموقع لعدة أيام، ومداهمة الموقع، أمس الخميس، حيث لاذ المروجون بالفرار وضبط الكمية قبل توزيعها، وجرى إتلافها وإعداد محضر بالواقعة.

وأوضح "القحطاني" أن الجهود مستمرة من قبل جميع الجهات الأمنية في المحافظة؛ لملاحقة المروجين وضبطهم بتوجيهات مباشرة من أمير المنطقة ونائبه.