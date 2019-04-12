النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض يثمّن مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من "الإسكان التنموي"

"السديري": تستهدف تأمين الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول

ثمّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أعمال مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي بمنطقة الرياض التي دشنها وكيل إمارة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري لتأمين الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول الاحترازي والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ورفع وكيل إمارة الرياض الشكر لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على ما تحظى به اللجنة من دعم ورعاية واهتمام مباشر، أسهم في تحقيق أهدافها وتطور برامجها التنموية والخيرية.

واستعرض أهم مجالات المبادرة وهو التعليم من خلال تقديم أجهزة اتصالات وشرائح اتصال إنترنت لمساعدة أبناء الأسر على التعليم والتدريب عن بعد لمدة ثلاثة أشهر بمساهمة من شركة الاتصالات السعودية "STC "، لافتًا النظر إلى تقديم السلال الغذائية وسلال التعقيم.

وأشار إلى تكامل الجهود المبذولة والتنسيق من قِبل إدارة الإسكان التنموي بمنطقة الرياض ولجنة العمل التطوعي بالإسكان التنموي بالمنطقة لتبني المبادرة والعمل على تلمس احتياجات الأسر المستفيدة، منوهًا بالمشاركة والتعاون بين إمارة منطقة الرياض ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانب آخر عبّر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره على الجهود التي بذلتها الجهات الوطنية وأسهمت في تنمية العمل المجتمعي، مشددًا على الفئات المستحقة ودعم النشاط الخيري والتطوعي في البرامج التنموية.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يثمّن مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من "الإسكان التنموي"
سبق

ثمّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أعمال مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي بمنطقة الرياض التي دشنها وكيل إمارة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري لتأمين الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول الاحترازي والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ورفع وكيل إمارة الرياض الشكر لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على ما تحظى به اللجنة من دعم ورعاية واهتمام مباشر، أسهم في تحقيق أهدافها وتطور برامجها التنموية والخيرية.

واستعرض أهم مجالات المبادرة وهو التعليم من خلال تقديم أجهزة اتصالات وشرائح اتصال إنترنت لمساعدة أبناء الأسر على التعليم والتدريب عن بعد لمدة ثلاثة أشهر بمساهمة من شركة الاتصالات السعودية "STC "، لافتًا النظر إلى تقديم السلال الغذائية وسلال التعقيم.

وأشار إلى تكامل الجهود المبذولة والتنسيق من قِبل إدارة الإسكان التنموي بمنطقة الرياض ولجنة العمل التطوعي بالإسكان التنموي بالمنطقة لتبني المبادرة والعمل على تلمس احتياجات الأسر المستفيدة، منوهًا بالمشاركة والتعاون بين إمارة منطقة الرياض ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانب آخر عبّر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره على الجهود التي بذلتها الجهات الوطنية وأسهمت في تنمية العمل المجتمعي، مشددًا على الفئات المستحقة ودعم النشاط الخيري والتطوعي في البرامج التنموية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:05 AM

أمير الرياض يثمّن مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من "الإسكان التنموي"

"السديري": تستهدف تأمين الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,061

ثمّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أعمال مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي بمنطقة الرياض التي دشنها وكيل إمارة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري لتأمين الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول الاحترازي والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ورفع وكيل إمارة الرياض الشكر لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على ما تحظى به اللجنة من دعم ورعاية واهتمام مباشر، أسهم في تحقيق أهدافها وتطور برامجها التنموية والخيرية.

واستعرض أهم مجالات المبادرة وهو التعليم من خلال تقديم أجهزة اتصالات وشرائح اتصال إنترنت لمساعدة أبناء الأسر على التعليم والتدريب عن بعد لمدة ثلاثة أشهر بمساهمة من شركة الاتصالات السعودية "STC "، لافتًا النظر إلى تقديم السلال الغذائية وسلال التعقيم.

وأشار إلى تكامل الجهود المبذولة والتنسيق من قِبل إدارة الإسكان التنموي بمنطقة الرياض ولجنة العمل التطوعي بالإسكان التنموي بالمنطقة لتبني المبادرة والعمل على تلمس احتياجات الأسر المستفيدة، منوهًا بالمشاركة والتعاون بين إمارة منطقة الرياض ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانب آخر عبّر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره على الجهود التي بذلتها الجهات الوطنية وأسهمت في تنمية العمل المجتمعي، مشددًا على الفئات المستحقة ودعم النشاط الخيري والتطوعي في البرامج التنموية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,305
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,898
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,155

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة