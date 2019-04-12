أمير الرياض يثمّن مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من "الإسكان التنموي"

"السديري": تستهدف تأمين الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول

ثمّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أعمال مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي بمنطقة الرياض التي دشنها وكيل إمارة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري لتأمين الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول الاحترازي والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ورفع وكيل إمارة الرياض الشكر لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على ما تحظى به اللجنة من دعم ورعاية واهتمام مباشر، أسهم في تحقيق أهدافها وتطور برامجها التنموية والخيرية.

واستعرض أهم مجالات المبادرة وهو التعليم من خلال تقديم أجهزة اتصالات وشرائح اتصال إنترنت لمساعدة أبناء الأسر على التعليم والتدريب عن بعد لمدة ثلاثة أشهر بمساهمة من شركة الاتصالات السعودية "STC "، لافتًا النظر إلى تقديم السلال الغذائية وسلال التعقيم.

وأشار إلى تكامل الجهود المبذولة والتنسيق من قِبل إدارة الإسكان التنموي بمنطقة الرياض ولجنة العمل التطوعي بالإسكان التنموي بالمنطقة لتبني المبادرة والعمل على تلمس احتياجات الأسر المستفيدة، منوهًا بالمشاركة والتعاون بين إمارة منطقة الرياض ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانب آخر عبّر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره على الجهود التي بذلتها الجهات الوطنية وأسهمت في تنمية العمل المجتمعي، مشددًا على الفئات المستحقة ودعم النشاط الخيري والتطوعي في البرامج التنموية.