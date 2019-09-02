النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الزامبي

استعرض معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي، الذي يزور المملكة حاليًا.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله بن عبدالرحمن العويفير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الزامبي
سبق

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي، الذي يزور المملكة حاليًا.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله بن عبدالرحمن العويفير.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
04:06 PM

جدة.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الزامبي

استعرض معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
978

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي، الذي يزور المملكة حاليًا.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله بن عبدالرحمن العويفير.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,780
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,363
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,293
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,652

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة