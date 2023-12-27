اسرائيل تعقد اجتماع حكومتها في الجولان.. و"الجامعة العربية" ترد

طالبت سلطات الاحتلال بالكف عن التغيير الديموغرافي والاستيطان

طالبت جامعة الدول العربية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني لهضبة الجولان المحتلة وإقامة المستوطنات، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية ملغاة وباطلة.

وعدّ الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي؛ في تصريح له اليوم، عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية أمس، على أرض الجولان العربي، انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكّد أن الخطوة الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية الجديدة على أرض الجولان تأتي استكمالاً لخطوات خطيرة سابقة على أرض الجولان السوري المحتل لا تقل خطورة عن تصاعد وتوسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإرهاب المستوطنين الذي يشهد ارتفاعاً واتساعاً بصورة ممنهجة مدعومة من جيش الاحتلال في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ودعا "أبو علي"؛ المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية والضغط على إسرائيل للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والقرار رقم 338 لعام 1973 والقرار رقم 497 لعام 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة التي أكدت جميعها وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.