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حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
11:03 AM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:59 AM

حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
1,233

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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