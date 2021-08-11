حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).