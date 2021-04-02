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"سكني" يطلق "أسوار" لمستفيديه في "الخبر"

ضمن 31 مشروعاً ينفذها في المنطقة الشرقية

أطلق برنامج "سكني" مشروع "أسوار" الجديد بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ليصل عدد المشاريع السكنية التي تشهد المنطقة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص 31 مشروعاً توفر 21,944 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة، تلبي تطلعات الأسر السعودية، منها 10 مشاريع في محافظة الخبر.

ويمكن الاطلاع على وحدات المشروع الجديد عبر موقع وتطبيق "سكني" على الرابط: https://sakani.housing.sa/project/546913 ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، أو بزيارة مركز سكني الشامل في الخبر.

وأوضح "سكني" أن مشروع "أسوار" يضم 100 وحدة سكنية من نوع فيلا ودوبلكس، ويقع في حي الأمواج بالقرب من شاطئ الخبر على مساحة تتجاوز 28 ألف م2، ويحتوي على 88 فيلا منفصلة و12 فيلا دوبلكس، ويمتاز المشروع بقربه من الخدمات الحيوية، وبتصاميمه العصرية ضمن بيئة تلبي تطلعات المستفيدين، وتبدأ مساحات الوحدات من246م2 وتصل إلى 490م2 للوحدة.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 96 مشروعاً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 141 ألف وحدة متنوعة، بالإضافة إلى 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن برنامج "سكني" تمكن منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 من خدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة حول المملكة منها 424 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية للاستفادة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي تشمل شراء وحدات جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، فيما يستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 220 ألف أسرة جديدة من خلال ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يطلق "أسوار" لمستفيديه في "الخبر"
سبق

أطلق برنامج "سكني" مشروع "أسوار" الجديد بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ليصل عدد المشاريع السكنية التي تشهد المنطقة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص 31 مشروعاً توفر 21,944 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة، تلبي تطلعات الأسر السعودية، منها 10 مشاريع في محافظة الخبر.

ويمكن الاطلاع على وحدات المشروع الجديد عبر موقع وتطبيق "سكني" على الرابط: https://sakani.housing.sa/project/546913 ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، أو بزيارة مركز سكني الشامل في الخبر.

وأوضح "سكني" أن مشروع "أسوار" يضم 100 وحدة سكنية من نوع فيلا ودوبلكس، ويقع في حي الأمواج بالقرب من شاطئ الخبر على مساحة تتجاوز 28 ألف م2، ويحتوي على 88 فيلا منفصلة و12 فيلا دوبلكس، ويمتاز المشروع بقربه من الخدمات الحيوية، وبتصاميمه العصرية ضمن بيئة تلبي تطلعات المستفيدين، وتبدأ مساحات الوحدات من246م2 وتصل إلى 490م2 للوحدة.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 96 مشروعاً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 141 ألف وحدة متنوعة، بالإضافة إلى 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن برنامج "سكني" تمكن منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 من خدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة حول المملكة منها 424 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية للاستفادة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي تشمل شراء وحدات جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، فيما يستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 220 ألف أسرة جديدة من خلال ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
06:49 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
08:08 PM

"سكني" يطلق "أسوار" لمستفيديه في "الخبر"

ضمن 31 مشروعاً ينفذها في المنطقة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق برنامج "سكني" مشروع "أسوار" الجديد بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ليصل عدد المشاريع السكنية التي تشهد المنطقة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص 31 مشروعاً توفر 21,944 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة، تلبي تطلعات الأسر السعودية، منها 10 مشاريع في محافظة الخبر.

ويمكن الاطلاع على وحدات المشروع الجديد عبر موقع وتطبيق "سكني" على الرابط: https://sakani.housing.sa/project/546913 ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، أو بزيارة مركز سكني الشامل في الخبر.

وأوضح "سكني" أن مشروع "أسوار" يضم 100 وحدة سكنية من نوع فيلا ودوبلكس، ويقع في حي الأمواج بالقرب من شاطئ الخبر على مساحة تتجاوز 28 ألف م2، ويحتوي على 88 فيلا منفصلة و12 فيلا دوبلكس، ويمتاز المشروع بقربه من الخدمات الحيوية، وبتصاميمه العصرية ضمن بيئة تلبي تطلعات المستفيدين، وتبدأ مساحات الوحدات من246م2 وتصل إلى 490م2 للوحدة.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 96 مشروعاً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 141 ألف وحدة متنوعة، بالإضافة إلى 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن برنامج "سكني" تمكن منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 من خدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة حول المملكة منها 424 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية للاستفادة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي تشمل شراء وحدات جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، فيما يستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 220 ألف أسرة جديدة من خلال ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم.

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