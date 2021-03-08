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بابا الفاتيكان يغادر بغداد بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية

أُقيم له حفل توديع رسمي من قِبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية"

غادر صباح اليوم الإثنين، البابا فرنسيس؛ العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية.

وودّع البابا في مطار بغداد الدولي، أعضاء الحكومة العراقية ورئيسها، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح؛ في صالة التشريفات.

وأُقيم للبابا حفل توديع رسمي من قِبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية".

ووفق "روسيا اليوم" وصل البابا إلى العراق في الخامس من الشهر الحالي، وقام بجولة في خمس محافظات، وهي: بغداد، وأربيل، والنجف، وذي قار، ونينوى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بابا الفاتيكان يغادر بغداد بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية
سبق

غادر صباح اليوم الإثنين، البابا فرنسيس؛ العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية.

وودّع البابا في مطار بغداد الدولي، أعضاء الحكومة العراقية ورئيسها، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح؛ في صالة التشريفات.

وأُقيم للبابا حفل توديع رسمي من قِبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية".

ووفق "روسيا اليوم" وصل البابا إلى العراق في الخامس من الشهر الحالي، وقام بجولة في خمس محافظات، وهي: بغداد، وأربيل، والنجف، وذي قار، ونينوى.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
10:06 AM

بابا الفاتيكان يغادر بغداد بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية

أُقيم له حفل توديع رسمي من قِبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادر صباح اليوم الإثنين، البابا فرنسيس؛ العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية.

وودّع البابا في مطار بغداد الدولي، أعضاء الحكومة العراقية ورئيسها، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح؛ في صالة التشريفات.

وأُقيم للبابا حفل توديع رسمي من قِبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية".

ووفق "روسيا اليوم" وصل البابا إلى العراق في الخامس من الشهر الحالي، وقام بجولة في خمس محافظات، وهي: بغداد، وأربيل، والنجف، وذي قار، ونينوى.

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