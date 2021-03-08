ووفق "روسيا اليوم" وصل البابا إلى العراق في الخامس من الشهر الحالي، وقام بجولة في خمس محافظات، وهي: بغداد، وأربيل، والنجف، وذي قار، ونينوى.

وودّع البابا في مطار بغداد الدولي، أعضاء الحكومة العراقية ورئيسها، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح؛ في صالة التشريفات.

غادر صباح اليوم الإثنين، البابا فرنسيس؛ العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية.

بابا الفاتيكان يغادر بغداد بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-08 غادر صباح اليوم الإثنين، البابا فرنسيس؛ العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية. وودّع البابا في مطار بغداد الدولي، أعضاء الحكومة العراقية ورئيسها، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح؛ في صالة التشريفات. وأُقيم للبابا حفل توديع رسمي من قِبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية". ووفق "روسيا اليوم" وصل البابا إلى العراق في الخامس من الشهر الحالي، وقام بجولة في خمس محافظات، وهي: بغداد، وأربيل، والنجف، وذي قار، ونينوى.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 10:06 AM

بابا الفاتيكان يغادر بغداد بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية أُقيم له حفل توديع رسمي من قِبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية"





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غادر صباح اليوم الإثنين، البابا فرنسيس؛ العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية.

وودّع البابا في مطار بغداد الدولي، أعضاء الحكومة العراقية ورئيسها، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح؛ في صالة التشريفات.

وأُقيم للبابا حفل توديع رسمي من قِبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية".

ووفق "روسيا اليوم" وصل البابا إلى العراق في الخامس من الشهر الحالي، وقام بجولة في خمس محافظات، وهي: بغداد، وأربيل، والنجف، وذي قار، ونينوى.