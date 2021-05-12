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استشاري قلب: 90٪ من حالات الوفاة المفاجئة سببها الجلطات الحادة

الإنسان الحساس الذي ليس لديه دعم نفسي حوله يكون أكثر عُرضة لحدوثها

كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن 90٪ من حالات الوفاة المفاجئة بسبب جلطات القلب الحادة.

وقال النمر خلال لقائه ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، سبب الوفاة المفاجئة هي جلطة القلب الحادة في 90٪ من الحالات، مشيراً إلى أن أهم سبب في العالم لحدوث جلطة القلب الحادة ارتفاع الكوليسترول يليه التدخين، ثم الضغوط النفسية والاجتماعية، مشيراً إلى أمثلة الضغوط كالخسارة في الأسهم، والخسارة لأسباب عاطفية كانفصال الأسرة أو الطلاق، وفقدان الوظيفة وغيرها.

وأضاف أن الإنسان الحساس الذي ليس لديه دعم نفسي قوي حوله يكون أكثر عُرضة لحدوث جلطات القلب الحادة، مثل تعرضه لفقدان شخص عزيز لديه أو الطلاق.
ونصح الاستشاري النمر إلى أنه يمكن تفادي جلطة القلب بنسبة 90٪، بالتحكم في الكوليسترول الضار وقياسه بأن يكون تحت 130 ملغم/دل إذا لم يكن لديك أمراض و100 ملغم/دل إذا كان لديك أمراض، وأكد على أهمية عدم التدخين وممارسة الرياضة، والتحكم بمستويات السكر والضغط.

استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري قلب: 90٪ من حالات الوفاة المفاجئة سببها الجلطات الحادة
سبق

كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن 90٪ من حالات الوفاة المفاجئة بسبب جلطات القلب الحادة.

وقال النمر خلال لقائه ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، سبب الوفاة المفاجئة هي جلطة القلب الحادة في 90٪ من الحالات، مشيراً إلى أن أهم سبب في العالم لحدوث جلطة القلب الحادة ارتفاع الكوليسترول يليه التدخين، ثم الضغوط النفسية والاجتماعية، مشيراً إلى أمثلة الضغوط كالخسارة في الأسهم، والخسارة لأسباب عاطفية كانفصال الأسرة أو الطلاق، وفقدان الوظيفة وغيرها.

وأضاف أن الإنسان الحساس الذي ليس لديه دعم نفسي قوي حوله يكون أكثر عُرضة لحدوث جلطات القلب الحادة، مثل تعرضه لفقدان شخص عزيز لديه أو الطلاق.
ونصح الاستشاري النمر إلى أنه يمكن تفادي جلطة القلب بنسبة 90٪، بالتحكم في الكوليسترول الضار وقياسه بأن يكون تحت 130 ملغم/دل إذا لم يكن لديك أمراض و100 ملغم/دل إذا كان لديك أمراض، وأكد على أهمية عدم التدخين وممارسة الرياضة، والتحكم بمستويات السكر والضغط.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
10:42 AM
اخر تعديل
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
11:31 AM

استشاري قلب: 90٪ من حالات الوفاة المفاجئة سببها الجلطات الحادة

الإنسان الحساس الذي ليس لديه دعم نفسي حوله يكون أكثر عُرضة لحدوثها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
951

كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن 90٪ من حالات الوفاة المفاجئة بسبب جلطات القلب الحادة.

وقال النمر خلال لقائه ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، سبب الوفاة المفاجئة هي جلطة القلب الحادة في 90٪ من الحالات، مشيراً إلى أن أهم سبب في العالم لحدوث جلطة القلب الحادة ارتفاع الكوليسترول يليه التدخين، ثم الضغوط النفسية والاجتماعية، مشيراً إلى أمثلة الضغوط كالخسارة في الأسهم، والخسارة لأسباب عاطفية كانفصال الأسرة أو الطلاق، وفقدان الوظيفة وغيرها.

وأضاف أن الإنسان الحساس الذي ليس لديه دعم نفسي قوي حوله يكون أكثر عُرضة لحدوث جلطات القلب الحادة، مثل تعرضه لفقدان شخص عزيز لديه أو الطلاق.
ونصح الاستشاري النمر إلى أنه يمكن تفادي جلطة القلب بنسبة 90٪، بالتحكم في الكوليسترول الضار وقياسه بأن يكون تحت 130 ملغم/دل إذا لم يكن لديك أمراض و100 ملغم/دل إذا كان لديك أمراض، وأكد على أهمية عدم التدخين وممارسة الرياضة، والتحكم بمستويات السكر والضغط.

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