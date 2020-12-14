"السويدي" يحقق المركز الأول في فئة T2 بـ"رالي حائل ٢٠٢٠"

شارك الكابتن يوسف السويدي والملاح عبدالله الصقيري في الجولة الرابعة من بطولة العالم لراليات الباها التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمنطقة حائل.

وأبدى الكابتن السويدي تميزًا في الأداء على الرغم من تنوُّع تضاريس السباق التي مرَّ بها؛ ما مكَّنه من تحقيق المركز الأول بجدارة.

وللكابتن السويدي الكثير من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات.

وأعرب "السويدي" عن سعادته بتحقيق الفوز، ومواصلة السباق رغم قوة المنافسة.. فيما يستعد للمشاركة في الجولة الخامسة من البطولة التي ستقام بمنطقة حائل أيضًا، وتنطلق منافستها غدًا الثلاثاء الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠.