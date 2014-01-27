"رئيس أرامكو" يناقش "السياسة العالمية للتقنية" بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

بجدول أعمال يشمل مستقبل الرعاية الصحية والتعليم والتوقعات الاقتصادية 2021

يشارك اليوم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، في الحلقة النقاشية التي ستُعقد على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بعنوان "فك الشفرة: مستقبل السياسة العالمية للتقنية".

وستستعرض الحلقة النقاشية المبادرات العامة والخاصة لصياغة الأطر العامة الجديدة لسياسة التقنية ومواكبة التطورات التقنية السريعة.

ويُعقد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام تحت عنوان "النهضة الجديدة" بمشاركة نخبة من المستثمرين، والأكاديميين، وقادة الأعمال، والشباب، وصانعي السياسات من مختلف أرجاء العالم.

ويضم جدول أعمال المؤتمر، عدة موضوعات تضم الاستثمار المسؤول، ومستقبل الرعاية الصحية، والتعليم، والتوقعات الاقتصادية لعام 2021م.