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بلاغ عن حريق ورصد بلدي يتلف 4 أطنان أغذية بالدمام

نشب في أحد المستودعات بحي الرابية.. لم تعد صالحة للاستهلاك

أتلفت بلدية وسط الدمام أربعة أطنان من الأغذية بسبب نشوب حريق في أحد المستودعات الغذائية.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله سند الشمري: البلدية باشرت بلاغًا من مركز الطوارئ 940 وارد من الدفاع المدني يفيد بوجود نشوب حريق في أحد المستودعات الغذائية في حي الرابية بالدمام، حيث قام مراقبو البلدية بمباشرة البلاغ وحصر وإتلاف أربعة أطنان من الأغذية والمخللات التي لم تعد صالحة للاستخدام بسبب تأثرها من الحريق وحفاظاً على صحة المستهلكين.
وقدم "الشمري" شكره لإدارة الدفاع المدني لتعاونهم مع البلدية، مؤكداً بأن البلدية تولي اهتماماً خاصًا بصحة المواطنين.

بلدية وسط الدمام حريق في أحد المستودعات الغذائية الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلاغ عن حريق ورصد بلدي يتلف 4 أطنان أغذية بالدمام
سبق

أتلفت بلدية وسط الدمام أربعة أطنان من الأغذية بسبب نشوب حريق في أحد المستودعات الغذائية.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله سند الشمري: البلدية باشرت بلاغًا من مركز الطوارئ 940 وارد من الدفاع المدني يفيد بوجود نشوب حريق في أحد المستودعات الغذائية في حي الرابية بالدمام، حيث قام مراقبو البلدية بمباشرة البلاغ وحصر وإتلاف أربعة أطنان من الأغذية والمخللات التي لم تعد صالحة للاستخدام بسبب تأثرها من الحريق وحفاظاً على صحة المستهلكين.
وقدم "الشمري" شكره لإدارة الدفاع المدني لتعاونهم مع البلدية، مؤكداً بأن البلدية تولي اهتماماً خاصًا بصحة المواطنين.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
03:04 PM

بلاغ عن حريق ورصد بلدي يتلف 4 أطنان أغذية بالدمام

نشب في أحد المستودعات بحي الرابية.. لم تعد صالحة للاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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1,711

أتلفت بلدية وسط الدمام أربعة أطنان من الأغذية بسبب نشوب حريق في أحد المستودعات الغذائية.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله سند الشمري: البلدية باشرت بلاغًا من مركز الطوارئ 940 وارد من الدفاع المدني يفيد بوجود نشوب حريق في أحد المستودعات الغذائية في حي الرابية بالدمام، حيث قام مراقبو البلدية بمباشرة البلاغ وحصر وإتلاف أربعة أطنان من الأغذية والمخللات التي لم تعد صالحة للاستخدام بسبب تأثرها من الحريق وحفاظاً على صحة المستهلكين.
وقدم "الشمري" شكره لإدارة الدفاع المدني لتعاونهم مع البلدية، مؤكداً بأن البلدية تولي اهتماماً خاصًا بصحة المواطنين.

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