لكل مَن يشعر بأعراض الفيروس.. 43 ألف مستفيد من خدمات "تطمن الجوف"

منذ بدء العمل فيها وعبر 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة

قدّمت عيادات "تطمن" في الجوف، خدماتها لـ43418 مراجعًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.