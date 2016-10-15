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ألمانيا تطالب بتنسيق دولي لإرغام تركيا على وقف حربها في سوريا

"شولتس" أكد وقف بيع الأسلحة لأنقرة في الوقت الراهن

طالب أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية اليوم (الثلاثاء)، بتنسيق الإجراءات على المستوى الدولي لإرغام تركيا على وقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وقال "شولتس" خلال مقابلة مع "رويترز": "من المهم أن ننسق إجراءاتنا على المستوى الدولي، هذا هو أهم شيء في هذا الموقف، وهذا ينطبق كذلك على الاتحاد الأوروبي".

وشدد المسؤول الألماني على أن التصعيد العسكري في سوريا يتعين أن يتوقف، مؤكداً أن ألمانيا لن تجيز أي صادرات سلاح لتركيا في الوقت الراهن.
وانتقد نائب المستشارة الألمانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم التنسيق قبل قراره فرض عقوبات على تركيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته وينبغي أن يتخذ موقفا موحداً.

وأعلن "ترامب" أمس فرض مجموعة عقوبات على تركيا بعد أسبوع من تغيير سياسته وسحب قوات أمريكية، مما مكن تركيا من مهاجمة حلفاء واشنطن في شمال سوريا.

ألمانيا تركيا سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا تطالب بتنسيق دولي لإرغام تركيا على وقف حربها في سوريا
سبق

طالب أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية اليوم (الثلاثاء)، بتنسيق الإجراءات على المستوى الدولي لإرغام تركيا على وقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وقال "شولتس" خلال مقابلة مع "رويترز": "من المهم أن ننسق إجراءاتنا على المستوى الدولي، هذا هو أهم شيء في هذا الموقف، وهذا ينطبق كذلك على الاتحاد الأوروبي".

وشدد المسؤول الألماني على أن التصعيد العسكري في سوريا يتعين أن يتوقف، مؤكداً أن ألمانيا لن تجيز أي صادرات سلاح لتركيا في الوقت الراهن.
وانتقد نائب المستشارة الألمانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم التنسيق قبل قراره فرض عقوبات على تركيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته وينبغي أن يتخذ موقفا موحداً.

وأعلن "ترامب" أمس فرض مجموعة عقوبات على تركيا بعد أسبوع من تغيير سياسته وسحب قوات أمريكية، مما مكن تركيا من مهاجمة حلفاء واشنطن في شمال سوريا.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
03:39 PM

ألمانيا تطالب بتنسيق دولي لإرغام تركيا على وقف حربها في سوريا

"شولتس" أكد وقف بيع الأسلحة لأنقرة في الوقت الراهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية اليوم (الثلاثاء)، بتنسيق الإجراءات على المستوى الدولي لإرغام تركيا على وقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وقال "شولتس" خلال مقابلة مع "رويترز": "من المهم أن ننسق إجراءاتنا على المستوى الدولي، هذا هو أهم شيء في هذا الموقف، وهذا ينطبق كذلك على الاتحاد الأوروبي".

وشدد المسؤول الألماني على أن التصعيد العسكري في سوريا يتعين أن يتوقف، مؤكداً أن ألمانيا لن تجيز أي صادرات سلاح لتركيا في الوقت الراهن.
وانتقد نائب المستشارة الألمانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم التنسيق قبل قراره فرض عقوبات على تركيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته وينبغي أن يتخذ موقفا موحداً.

وأعلن "ترامب" أمس فرض مجموعة عقوبات على تركيا بعد أسبوع من تغيير سياسته وسحب قوات أمريكية، مما مكن تركيا من مهاجمة حلفاء واشنطن في شمال سوريا.

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