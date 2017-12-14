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مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف حوثي على بلدة جنوب صنعاء

الميليشيا استهدفت بلدة المصاقرة الواقعة شرقي مديرية الحداء

قُتل وأُصيب ستة مدنيون في هجمات شنّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدفت بلدة تابعة لمحافظة ذمار في جنوب العاصمة صنعاء.

وقصفت ميليشيا الحوثي بلدة المصاقرة- شرقي مديرية الحداء، ليومَي الأربعاء والخميس، ما تسبّب في مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين، وتدمير منزلين في البلدة.

وقالت مصادر محلية: الميليشيا نفّذت حملة عسكرية قوامها أكثر 60 عربةً وما يزيد على 300 مسلح من عناصرها، وفرضت على القرية حصاراً منذ مساء الأربعاء، واستهدفت منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة وأسفر الهجوم عن مقتل مدني وإصابة ثلاث نساء وطفل وتدمير منزلين.

وأضافت أن ميليشيا الحوثي دهمت البلدة بعد يومٍ من حصارها، واقتحمت منازل السكان، واختطفت أكثر من 120 من سكان القرية من داخل منازلهم؛ أغلبيتهم من الأطفال واقتادتهم الى أحد سجونها في مركز مديرية الحداء.

قصف حوثي صنعاء ميليشيا الحوثي

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مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف حوثي على بلدة جنوب صنعاء
سبق

قُتل وأُصيب ستة مدنيون في هجمات شنّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدفت بلدة تابعة لمحافظة ذمار في جنوب العاصمة صنعاء.

وقصفت ميليشيا الحوثي بلدة المصاقرة- شرقي مديرية الحداء، ليومَي الأربعاء والخميس، ما تسبّب في مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين، وتدمير منزلين في البلدة.

وقالت مصادر محلية: الميليشيا نفّذت حملة عسكرية قوامها أكثر 60 عربةً وما يزيد على 300 مسلح من عناصرها، وفرضت على القرية حصاراً منذ مساء الأربعاء، واستهدفت منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة وأسفر الهجوم عن مقتل مدني وإصابة ثلاث نساء وطفل وتدمير منزلين.

وأضافت أن ميليشيا الحوثي دهمت البلدة بعد يومٍ من حصارها، واقتحمت منازل السكان، واختطفت أكثر من 120 من سكان القرية من داخل منازلهم؛ أغلبيتهم من الأطفال واقتادتهم الى أحد سجونها في مركز مديرية الحداء.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
01:12 PM

مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف حوثي على بلدة جنوب صنعاء

الميليشيا استهدفت بلدة المصاقرة الواقعة شرقي مديرية الحداء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قُتل وأُصيب ستة مدنيون في هجمات شنّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدفت بلدة تابعة لمحافظة ذمار في جنوب العاصمة صنعاء.

وقصفت ميليشيا الحوثي بلدة المصاقرة- شرقي مديرية الحداء، ليومَي الأربعاء والخميس، ما تسبّب في مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين، وتدمير منزلين في البلدة.

وقالت مصادر محلية: الميليشيا نفّذت حملة عسكرية قوامها أكثر 60 عربةً وما يزيد على 300 مسلح من عناصرها، وفرضت على القرية حصاراً منذ مساء الأربعاء، واستهدفت منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة وأسفر الهجوم عن مقتل مدني وإصابة ثلاث نساء وطفل وتدمير منزلين.

وأضافت أن ميليشيا الحوثي دهمت البلدة بعد يومٍ من حصارها، واقتحمت منازل السكان، واختطفت أكثر من 120 من سكان القرية من داخل منازلهم؛ أغلبيتهم من الأطفال واقتادتهم الى أحد سجونها في مركز مديرية الحداء.

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