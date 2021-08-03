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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

رياح نشطة على المرتفعات الغربية والجنوبية تمتد حتى نجران والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحاً نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران، وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 -45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحاً نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران، وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 -45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
08:15 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

رياح نشطة على المرتفعات الغربية والجنوبية تمتد حتى نجران والرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحاً نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران، وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 -45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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