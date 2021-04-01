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"السوق المالية" تعلن تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية

للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم المجموعة من السوق

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، عن تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الخميس للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم المجموعة من السوق.

وتفصيلًا ووفق موقع "تداول"؛ فإنه إشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17/ 7/ 1442 هـ الموافق 1/ 3/ 2021م، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري لدمج مجموعة سامبا المالية مع البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وإلى إعلان مجموعة سامبا المالية عن تاريخ نفاذ قرار الاندماج ابتداء من 19/ 8/ 1442هـ الموافق 1/ 4/ 2021م.

وتعلن السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق؛ ابتداءً من اليوم الخميس 19/ 8/ 1442هـ الموافق 1/ 4/ 2021م؛ للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم المجموعة من السوق. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك الأهلي التجاري على حسابات المركز لمساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"السوق المالية" تعلن تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية
سبق

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، عن تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الخميس للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم المجموعة من السوق.

وتفصيلًا ووفق موقع "تداول"؛ فإنه إشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17/ 7/ 1442 هـ الموافق 1/ 3/ 2021م، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري لدمج مجموعة سامبا المالية مع البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وإلى إعلان مجموعة سامبا المالية عن تاريخ نفاذ قرار الاندماج ابتداء من 19/ 8/ 1442هـ الموافق 1/ 4/ 2021م.

وتعلن السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق؛ ابتداءً من اليوم الخميس 19/ 8/ 1442هـ الموافق 1/ 4/ 2021م؛ للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم المجموعة من السوق. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك الأهلي التجاري على حسابات المركز لمساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
09:35 AM

"السوق المالية" تعلن تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية

للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم المجموعة من السوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، عن تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الخميس للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم المجموعة من السوق.

وتفصيلًا ووفق موقع "تداول"؛ فإنه إشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17/ 7/ 1442 هـ الموافق 1/ 3/ 2021م، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري لدمج مجموعة سامبا المالية مع البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وإلى إعلان مجموعة سامبا المالية عن تاريخ نفاذ قرار الاندماج ابتداء من 19/ 8/ 1442هـ الموافق 1/ 4/ 2021م.

وتعلن السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق؛ ابتداءً من اليوم الخميس 19/ 8/ 1442هـ الموافق 1/ 4/ 2021م؛ للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم المجموعة من السوق. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك الأهلي التجاري على حسابات المركز لمساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

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