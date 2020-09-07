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"كورونا" يصيب 2.948 بريطانياً خلال يوم

انخفاض طفيف عن معدل أمس

أظهرت بيانات حكومية اليوم (الاثنين)، أن بريطانيا سجلت 2.948 حالة إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" بانخفاض طفيف عن 2.988 حالة سجلتها أمس.

وشهدت حالات الإصابة اليومية ارتفاعاً بلغ نحو ألف حالة خلال شهر أغسطس (آب)، لكنها بدأت في الزيادة في الأيام القليلة الماضية وفقاً لـ "رويترز".

وزادت قدرة بريطانيا على الفحص منذ بلوغ الموجة الأولى من التفشي ذروتها في وقت سابق هذا العام.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

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"كورونا" يصيب 2.948 بريطانياً خلال يوم
سبق

أظهرت بيانات حكومية اليوم (الاثنين)، أن بريطانيا سجلت 2.948 حالة إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" بانخفاض طفيف عن 2.988 حالة سجلتها أمس.

وشهدت حالات الإصابة اليومية ارتفاعاً بلغ نحو ألف حالة خلال شهر أغسطس (آب)، لكنها بدأت في الزيادة في الأيام القليلة الماضية وفقاً لـ "رويترز".

وزادت قدرة بريطانيا على الفحص منذ بلوغ الموجة الأولى من التفشي ذروتها في وقت سابق هذا العام.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
07:49 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
08:32 PM

"كورونا" يصيب 2.948 بريطانياً خلال يوم

انخفاض طفيف عن معدل أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات حكومية اليوم (الاثنين)، أن بريطانيا سجلت 2.948 حالة إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" بانخفاض طفيف عن 2.988 حالة سجلتها أمس.

وشهدت حالات الإصابة اليومية ارتفاعاً بلغ نحو ألف حالة خلال شهر أغسطس (آب)، لكنها بدأت في الزيادة في الأيام القليلة الماضية وفقاً لـ "رويترز".

وزادت قدرة بريطانيا على الفحص منذ بلوغ الموجة الأولى من التفشي ذروتها في وقت سابق هذا العام.

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