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موجة غبار كثيفة تغطي "وادي الدواسر"

حدَّت من مدى الرؤية الأفقية بنسبة كبيرة على الطرق السريعة

تشهد محافظة وادي الدواسر الآن موجةً من الغبار ورياحًا نشطة مثيرةً للأتربة؛ حدَّت من مدى الرؤية الأفقية بنسبة كبيرة على الطرق السريعة.

وفِي التفاصيل: دخلت موجة الغبار المثيرة للأتربة وادي الدواسر مغرب اليوم، وأثّرت على الحركة المرورية، وغطّت كافة أحياء وشوارع المحافظة، وكذلك الطرق السريعة باتجاه خميس مشيط - وادي الدواسر - رنية.

ووثق بعض المواطنين، وكذلك هواة الطقس، العاصفة الغبارية من منذ دخولها هجرة القيرة التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب وادي الدواسر، عصر اليوم، مؤكدين أن خلفها سحبًا رعدية كثيفة ستؤثر على المحافظة والمحافظات المجاورة.

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موجة غبار كثيفة تغطي "وادي الدواسر"
سبق

تشهد محافظة وادي الدواسر الآن موجةً من الغبار ورياحًا نشطة مثيرةً للأتربة؛ حدَّت من مدى الرؤية الأفقية بنسبة كبيرة على الطرق السريعة.

وفِي التفاصيل: دخلت موجة الغبار المثيرة للأتربة وادي الدواسر مغرب اليوم، وأثّرت على الحركة المرورية، وغطّت كافة أحياء وشوارع المحافظة، وكذلك الطرق السريعة باتجاه خميس مشيط - وادي الدواسر - رنية.

ووثق بعض المواطنين، وكذلك هواة الطقس، العاصفة الغبارية من منذ دخولها هجرة القيرة التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب وادي الدواسر، عصر اليوم، مؤكدين أن خلفها سحبًا رعدية كثيفة ستؤثر على المحافظة والمحافظات المجاورة.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
07:29 PM

موجة غبار كثيفة تغطي "وادي الدواسر"

حدَّت من مدى الرؤية الأفقية بنسبة كبيرة على الطرق السريعة

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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2,202

تشهد محافظة وادي الدواسر الآن موجةً من الغبار ورياحًا نشطة مثيرةً للأتربة؛ حدَّت من مدى الرؤية الأفقية بنسبة كبيرة على الطرق السريعة.

وفِي التفاصيل: دخلت موجة الغبار المثيرة للأتربة وادي الدواسر مغرب اليوم، وأثّرت على الحركة المرورية، وغطّت كافة أحياء وشوارع المحافظة، وكذلك الطرق السريعة باتجاه خميس مشيط - وادي الدواسر - رنية.

ووثق بعض المواطنين، وكذلك هواة الطقس، العاصفة الغبارية من منذ دخولها هجرة القيرة التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب وادي الدواسر، عصر اليوم، مؤكدين أن خلفها سحبًا رعدية كثيفة ستؤثر على المحافظة والمحافظات المجاورة.

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