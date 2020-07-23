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مكة.. توجيه بالتأكد من عدم إسناد الإمامة وحلقات التحفيظ لغير السعوديين

مصادر لـ"سبق": يمنع منعاً باتاً الإنابة في الإمامة والأذان لغير المواطنين

علمت "سبق" من مصادرها أن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة وجهت بمتابعة حلقات تحفيظ القرآن الكريم الملحقة بالجوامع والمساجد وأئمة المساجد؛ للتأكد من خلوها من وجود أعضاء تدريس وأئمة من إحدى الجاليات المقيمة.

وفي تعميم متداول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ شددت الإدارة على منع غير السعوديين من الإمامة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والتأكد من خلو المساجد والحلقات من إحدى الجاليات، والرفع عاجلاً في حين وجود ملاحظات ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتضمن التوجيه بالتشديد والمتابعة للتأكد من خلو الإمامة وحلقات تحفيظ القرآن وعدم إسنادها لإحدى الجاليات المقيمة.

وكان قد سبق التشديد على عدم إسناد حلقات تحفيظ القرآن الكريم والإمامة لغير المعتمدين من قِبلها من السعوديين، مع منع الإنابة لغير السعوديين.

إدارة المساجد والدعوة والإرشاد العاصمة المقدسة

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مكة.. توجيه بالتأكد من عدم إسناد الإمامة وحلقات التحفيظ لغير السعوديين
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة وجهت بمتابعة حلقات تحفيظ القرآن الكريم الملحقة بالجوامع والمساجد وأئمة المساجد؛ للتأكد من خلوها من وجود أعضاء تدريس وأئمة من إحدى الجاليات المقيمة.

وفي تعميم متداول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ شددت الإدارة على منع غير السعوديين من الإمامة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والتأكد من خلو المساجد والحلقات من إحدى الجاليات، والرفع عاجلاً في حين وجود ملاحظات ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتضمن التوجيه بالتشديد والمتابعة للتأكد من خلو الإمامة وحلقات تحفيظ القرآن وعدم إسنادها لإحدى الجاليات المقيمة.

وكان قد سبق التشديد على عدم إسناد حلقات تحفيظ القرآن الكريم والإمامة لغير المعتمدين من قِبلها من السعوديين، مع منع الإنابة لغير السعوديين.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
03:12 PM

مكة.. توجيه بالتأكد من عدم إسناد الإمامة وحلقات التحفيظ لغير السعوديين

مصادر لـ"سبق": يمنع منعاً باتاً الإنابة في الإمامة والأذان لغير المواطنين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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8,817

علمت "سبق" من مصادرها أن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة وجهت بمتابعة حلقات تحفيظ القرآن الكريم الملحقة بالجوامع والمساجد وأئمة المساجد؛ للتأكد من خلوها من وجود أعضاء تدريس وأئمة من إحدى الجاليات المقيمة.

وفي تعميم متداول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ شددت الإدارة على منع غير السعوديين من الإمامة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والتأكد من خلو المساجد والحلقات من إحدى الجاليات، والرفع عاجلاً في حين وجود ملاحظات ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتضمن التوجيه بالتشديد والمتابعة للتأكد من خلو الإمامة وحلقات تحفيظ القرآن وعدم إسنادها لإحدى الجاليات المقيمة.

وكان قد سبق التشديد على عدم إسناد حلقات تحفيظ القرآن الكريم والإمامة لغير المعتمدين من قِبلها من السعوديين، مع منع الإنابة لغير السعوديين.

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